Barbón (FSA) pide el apoyo de los socialistas asturianos a la dirección federal del PSOE porque "nos representa a todos"

21/03/2018 - 20:06

Enlaces relacionados Los socialistas Barbón y Tudanca animan a participar en la manifestación en defensa de las pensiones (13/03)

Afirma que la estrategia de la derecha es hacer "negocio" con las pensiones

Afirma que la estrategia de la derecha es hacer "negocio" con las pensiones

OVIEDO, 21 (EUROPA PRESS)

El secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, ha indicado que los socialistas asturianos tienen que apoyar a la dirección federal del partido, "que nos representa a todos", para llevar a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno de España, al que ha calificado como la "mejor solución" para asegurar el futuro de las pensiones.

Así se ha posicionado Barbón en Oviedo, donde participaba en una asamblea abierta sobre pensiones junto al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Al acto no acudieron ni el presidente del Gobierno de Asturias y ex presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, ni su número dos, el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, que alegó que los dos tenían "problemas de agenda".

A pesar de esto, Adrián Barbón le ha dicho a Pedro Sánchez que se sienta cómodo con Asturias, "que estamos con él", y ha afirmado que quieren abrir las "puertas y ventanas de la FSA". Una organización "centenaria" y de la que ha señalado la importancia de las siglas. "Es lo más grande que tenemos; el servicio a Asturias desde nuestras siglas", ha indicado.

Por otro lado, ha afirmado que a veces los medios de comunicación reproducen debates "que no se corresponden con los reales" de la ciudadanía, y que tanto Pedro Sánchez como la vicesecretaria de la organización, Adriana Lastra, "han situado los problemas reales en el centro de nuestras políticas". En ese sentido, ha indicado que "para hablar de falsas polémicas mediáticas ya están otros partidos, que se pegan entre ellos", en una clara referencia a PP y Ciudadanos.

PENSIONES

El secretario general de la FSA ha afirmado que la estrategia de la "derecha política y económica" del país es "hacer negocio con las pensiones", unas prestaciones "que son un logro de los socialistas". Así, ha dicho que no se puede poner como disculpa a la crisis y ha calificado la subida del 0,25% como "insulto a los pensionistas". Además, ha calificado la bajada del IRPF como "engaño" y "chantaje".

También ha criticado que desde el PP se haya pedido ahorrar a los jóvenes dos euros para preparar su jubilación, "cuando tienen que ser ayudados por padres y abuelos para poder llegar a fin de mes". Además, ha criticado los "insultos" y "ataques" que, a su juicio, se vierten contra Pedro Sánchez "por dar soluciones reales para un problema que se puede solucionar con un 'poquitín' de voluntad política".

Barbón ha alabado la labor de históricos socialistas asturianos, como Luis Fernández Noval o 'Maricuela', que se movilizaron contra la dictadura franquista y los ha puesto como ejemplo de que hay que movilizarse a pesar del "miedo" que quiere generar la derecha.

"La derecha inocula miedo para que no se movilicen los pensionistas, frente a esto hay una izquierda que no se rinde y que no acepta el miedo y habla de sueño y esperanzas", ha afirmado Barbón, para señalar que los socialistas están "dispuestos a dar la batalla" porque "frente al miedo, nosotros ponemos esperanza".