Cifuentes defiende que cursó el máster y lo aprobó tras la nueva información sobre el registro de secretaría

21/03/2018 - 23:25

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha defendido este miércoles que cursó el máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y que lo aprobó, después de la nueva información del 'diario.es' que apunta que el registro de secretaría confirmaría que la dirigente madrileña no superó estos estudios.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

En nueva publicación, este periódico ha indicado que aunque Cifuentes y la universidad aseguran que se aprobó el Trabajo de Fin de Máster (TFM) el 2 de julio de 2012, el registro de la secretaría revelaría que Cifuentes pagó las tasas para matricularse por segunda vez en este trabajo cuatro meses después, el 5 de noviembre de ese mismo año.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Cifuentes ha asegurado que ella se matriculó en estos estudios, que pagó las tasas académicas, que lo cursó y que así lo han acreditado no solo el rector del centro y el director del máster sino el profesor de una de las asignaturas supuestamente "no presentadas" y las tres profesoras que conformaron su tribunal.

Sobre dónde está ese TFM, ha dicho que supone que estará en la universidad porque lo entregó allí. "Recuerdo el acta que acredita el TFM firmado por la presidenta del tribunal, la vocal y la secretaria", ha añadido, para señalar que no sabe si alguien "puede pensar que seis profesores universitarios, algunos catedráticos, que han empeñado su palabra afirmando que no hubo irregularidad, puedan estar cometiéndola".

Lo demás, insiste, "son chascarrillos" y querer "alargar un tema que no da más de sí", ha indicado, para subrayar que ha aportado las pruebas. Por eso, insiste en las explicaciones que ha dado la universidad: todos han ratificado que hizo el TFM en julio de 2012 y lo que hubo fue un "error en la trascripción de las calificaciones en el sistema informático".

"PROBLEMA ADMINISTRATIVO"

Así, ha explicado que cuando fue a abonar las tasas de expedición, se vio que había habido un error y que fue cuando se rectificó por parte de la universidad. "De todo esto me he enterado ahora, me dijeron que había un problema administrativo y que no se podía, pero las tasas (de expedición) las pagué a las pocas semanas", ha insistido para recalcar que esto también le pasó a más gente.

Preguntada por lo que consta y no consta en el registro de secretaria, por la última información, ha indicado que lo cursó y "a partir de ahí, considera que el medio que lo está publicando no reconoce que ha habido un error. "No creo que deba ser fácil reconocerlo", ha dicho, al tiempo que ha señalado que hubiera agradecido que ayer, este medio le diera tiempo para recabar información.

"Estoy defendiéndome sobre un ataque sin fundamento... no conozco ni el motivo ni la razón pero todos los días sufro ataques", ha lamentado para decir que lleva "muchos años en política" y "nunca había visto nada igual". No sabe si llevará el caso a los tribunales pero asegura que ahora se está "defendiendo y contando la verdad". "Nunca me he escondido y no lo voy a hacer", ha apuntado.

También ha querido clarar que si ella no pidió el título antes --lo hizo en 2014 cuando lo había cursado en el 2011-2012-- fue porque sólo curso el máster porque le "interesaba la materia". En este sentido, ha dicho que no necesita "engordar" su currículum. "No tenía demasiado interés... por eso tardé tanto tiempo en abonar las tasas para retirar el título porque tenerlo me daba lo mismo", ha apuntado.

Sobre si conoce a la funcionaria que le habría cambiado las notas de los "no presentados" a "notable", ha dicho que conoce a muchas personas de la universidad porque ella estuvo en el inicial consejo de la URJC. Dice que no es amiga suya pero que sabe quién es "porque es una funcionaria" y le acompañó "muy amablemente" cuando fue a recoger su título pero no tiene "relación personal".

En definitiva, a juicio de Cifuentes, "se ha querido hacer una criminalización absoluta" para intentar hacerla "daño" y "menoscabar" su imagen. "Un ataque totalmente feroz", ha continuado para insistir, de nuevo, en que lo importante es que ella ha "acreditado" que el máster lo realizó y que se calificó de manera legal, además de que se entregó el TFM a la universidad.