Gabilondo afea a Cifuentes su política fiscal "irresponsable" y ella defiende que incentiva la economía

22/03/2018 - 11:58

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha afeado a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, su política fiscal "irresponsable" y ella ha insistido en que incentiva la economía.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

En la sesión de control de la Cámara regional, Gabilondo ha comenzando su intervención asegurando que Cifuentes es la responsable de que "el equilibrio entre los ingresos y los gastos sea suficiente para que la eficiencia no se vea afectada".

"Sus decisiones acentúan una encrucijada y exigen la pregunta de si lo más conveniente para los ciudadanos es disponer de más recursos personales o se garanticen unos servicios universales", ha cuestionado el parlamentario.

Para Gabilondo, "bajar los impuestos puede resultar caro, caro social pero también económicamente y caro desde luego también con los derechos que si no son universales, no son solo injustos, sino que no son derechos".

"Los recursos para ser justos deben ser suficientes y equitativos y hoy la Comunidad no puede achacar todo al modelo de financiación autonómico sino que existe una forma de gestión irresponsable y poco eficiente de la potestad tributaria que tiene atribuida", ha sostenido.

El portavoz socialista ha recordado que Madrid es "una comunidad rica" y que reiteradamente acude a la deuda "para financiarse". "Con sus decisiones en materia de fiscalidad está presuponiendo una cosa tremenda y es que los madrileños sobre pretendemos nuestro beneficio inmediato y personal. Su modelo es poco sostenible", ha afeado.

Por su parte, la presidenta autonómica ha defendido que "la mejor manera de garantizar unos servicios públicos de calidad es con una política fiscal que propicie el crecimiento económico y la creación de empleo".

"Lo cierto es que Madrid ya tiene los impuestos más bajos, y a pesar de ello somos la comunidad que más recaudamos en IRPF. Teniendo menos habitantes que Cataluña y Andalucía", ha sostenido. Cifuentes ha incidido que esta política ha permitido "incrementar el gasto".

TIEMPO CON LOS IMPUESTOS "MÁS BAJOS"

A su parecer, "no se sostiene que la rebaja fiscal se traduzca en una deuda insostenible porque la Comunidad lleva tiempo teniendo los impuestos más bajos y también la menos endeudada de España".

La presidenta ha afeado que se le critique por bajar impuestos mientras también se ha hecho en Andalucía y Extremadura. "Déjese de prejuicios y dígame por qué piensan que en Madrid pueden estar comprometidos los servicios públicos y en esas comunidades no", ha concluido.