Podemos acusa a Cifuentes de estar "anclada" en la promoción "del templo al fascismo que es El Valle de los Caídos"

22/03/2018 - 13:00

El Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid ha acusado este jueves a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de estar "anclada en la promoción del templo al fascismo que es el Valle de los Caídos" a través de la 'Ruta Imperial' de turismo cultural propuesta por el Gobierno regional.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Así se lo ha recriminado el parlamentario de Podemos Hugo Martínez- Abarca a la presidenta autonómica, durante una pregunta en la sesión de control al Gobierno de este jueves al consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Jaime de los Santos.

Martínez-Abarca ha comenzado su intervención reprochando a la presidenta autonómica que eran las 12 horas y su "credibilidad sigue sin presentarse", para a reglón seguido espetar a la Consejería que en su web señalan que "buscan fortalecer las identidades del país, la Comunidad y sus pueblos".

"Uno no sabe si Felipe II tuvo mucho que ver con El Valle de los Caídos y se sospecha que no y en esos carteles aparece en el Valle de los Caídos. La exposición de Auschwitz nos ha conmovido y nadie pensaría que es una exposición que habla del pasado, que abre heridas; sino una exposición sobre el futuro porque construye democracia. Pero, el Gobierno que todavía preside la señora Cifuentes está en las antípodas de esa exposición, dando la espalda a los derechos humanos y se pone a favor de un discurso de la ruta imperial", ha criticado.

Así, Martínez-Abarca ha expuesto que están construyendo un discurso "del fascismo español", ya que Ramiro de Ledesma habla de un Imperio hacia Dios, por lo que, ha ironizado que "a lo mejor es que no fueron a esa asignatura en el Instituto y no se las convalidaron".

"Ese templo del mal, la mayor fosa común que existe en Europa, que es el Valle de los Caídos, sigue siendo promocionada dentro de esa Ruta Imperial, como si fuera algo vinculado a Felipe II cuando todos sabemos que no es, en vez de construir una política de memoria democrática. Es falso que la señora Cifuentes, todavía presidenta de la Comunidad de Madrid, desprecia las políticas de memoria, lo que desprecia son las políticas de memoria democrática y esta anclada en la promoción de ese templo al fascismo que es el Valle de los Caídos", le ha espetado a la dirigente madrileña.

Por su parte, el consejero de Cultura le ha recomendado un libro al diputado de Podemos titulado 'Los orígenes del Totalitarismo' que resume perfectamente lo que han sido los principales horrores, "protagonizado por el nazismo y el stalinismo", para que se lo lea en Semana Santa que, ha vaticinado que el diputado de Podemos "no la celebrará por cuestiones ideológicas".

"Los carteles que están en las carreteras sobre el Valle de los Caídos no los vamos a borrar del mapa, porque es un monumento que pertenece a Patrimonio Nacional y que recibe anualmente 260.000 visitantes. La ley de memoria histórica dice que aquellos espacios, valores arquitectónicos no tendrán que cumplir lo que dice el punto 15.1 de la ley de memoria histórica, que no se podrán hacer exaltaciones políticas", ha explicado al mismo tiempo que le ha reprochado que esto sí es algo que hicieron eurodiputados de Podemos, "exaltaciones políticas".

"No vamos a cuestionar el respeto que tienen Ahora Madrid, IU o no sé de donde vienen ni donde van queriendo cargarse, como la concejal Celia Mayer, sin pasar la Comisión de cultura, la placa de los ocho carmelitas fusilados. O hablamos de Pedro Muñoz Seca que era dramaturgo y productor teatral y estaba en la lista de calles que querían quitar de la ciudad", ha lamentado.