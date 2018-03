Ollo dice al PPN que "le molesta ver el euskera" y que "nadie deja de entender documentación del Gobierno"

22/03/2018 - 13:04

El PPN afirma que el Gobierno busca "promocionar el euskera en su proyecto de construcción nacional"

PAMPLONA, 22 (EUROPA PRESS)

La consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno foral, Ana Ollo, ha reprochado este jueves a los representantes del PPN que "les molesta ver el euskera" y que el decreto del euskera está elaborado de acuerdo con las normas vigentes.

Ollo ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta del PPN sobre "las razones objetivas para que en los textos bilingües de la Administración y cualquier tipo de rotulación se disponga en primer lugar el euskera y en segundo el castellano".

La consejera ha respondido al PPN que las razones están recogidas en "la normativa vigente, avalada por el Consejo de Navarra". "Le invito a que se lea la normativa", ha dicho, para criticar al PPN que "habla de imposición en lo que es capacidad de elegir libremente".

Ha señalado que los documentos de la Administración "están también en castellano" y "nadie deja de entender ninguna documentación del Gobierno". Ha afirmado que "tanto la Constitución como el Amejoramiento hablan de promocionar el euskera". "Y así está hecho el decreto, que respeta la zonificación de Navarra", ha dicho, para precisar que "entendemos superada la zonificación" pero "se respeta".

Según ha dicho a la representante del PPN, "no existe un problema salvo que el que usted genera". "Los documentos están todos en castellano y algunos en euskera", ha comentado.

Por su parte, la parlamentaria del PPN Ana Beltrán ha criticado que el Ejecutivo busca "promocionar el euskera en su proyecto de construcción nacional". "Hay una ley superior, el Amejoramiento, que dice que el euskera será oficial donde se delimite y la ley del euskera dice que solo es oficial en la zona vascófona, ni en la mixta ni en la zona no vascófona. Si no es oficial no se le puede dar carácter oficial", ha apuntado.

Beltrán se ha referido a varios documentos de la Administración como el de matriculación escolar, que "es una auténtica ofensa, no se entiende nada". "En los anuncios del Gobierno está primero el euskera", ha dicho, para señalar que "a esto no le ha autorizado nadie, lo han impuesto, y consiguen un absurdo, que los textos sean ilegibles".

"Han empezado una campaña de desprestigio a quienes decimos que ustedes imponen el euskera", ha criticado Beltrán, quien ha afirmado que "no tenemos fobia" al euskera, "sino a la imposición, a su totalitarismo, a los que mienten, a los que quieren engañar a los navarros".