La Generalitat Valenciana seguirá haciendo propuestas para un Pacto Educativo "real, no una operación de marketing"

22/03/2018 - 13:53

El conseller de Educación de la Generalitat Valenciana, Vicent Marzà, ha subrayado que esta comunidad siempre ha realizado propuestas concretas para contribuir a un Pacto Educativo nacional "y las seguirá haciendo" pero para lograr un acuerdo que sea "real, no un engaño o una operación de marketing".

VALÈNCIA, 22 (EUROPA PRESS)

Así lo ha aseverado el titular de Educación del Ejecutivo autonómico a preguntas de los medios sobre su opinión después de que en los últimos días algunos partidos políticos se hayan "descolgado" de la negociación del Pacto Educativo.

Al respecto, Marzà ha defendido que desde la Comunitat Valenciana "siempre se han hecho propuestas y se seguirán haciendo". "Por mucho que parezca que ahora no hay opción, nosotros siempre estaremos ahí para intentar llegar a un pacto, pero que sea real, no un engaño o una operación de marketing, y para eso se tiene que respetar las competencias, se tienen qué poner recursos sobre la mesa y empezar a hablar de modelo educativo y no solo de determinadas cuestiones que pueden ser polémicas".

El conseller ha argumentado que "cuando uno tiene voluntad de llegar a un pacto debe poner las condiciones para ello". Y, en este sentido, ha advertido: "Esta claro que si uno no se reafirma en que si quiere un pacto a nivel estatal tiene que haber unos recursos garantizados y, por tanto, un mínimo de inversión en el sistema educativo, y tampoco se pone sobre la mesa que se van a preservar las competencias de cada una de las autonomías y no nos hacen participar de forma activa, más bien parece un pacto de intenciones y no tanto de fondo".

En la misma línea, ha incidido en que "para poder llegar a pactos hay que contar con quien es competente". "No se puede hablar de un pacto sin tener claro el posicionamiento de cada uno de los territorios", ha recalcado Marzà, que ha agregado que, pese a que para las comunidades autónomas el "marco idóneo" para esta negociación es la Conferencia Sectorial de Educación "no se le ha hecho caso".

"PLENA COMPETENCIA" DE LAS CCAA

"Si las CCAA gestionamos los centros y tenemos plena competencia en el día a día, hemos de ser parte activa y hasta ahora no se nos ha tenido en cuenta de forma estable y como hemos pedido", ha sentenciado.

Para Marzà, "se puede decir mucha veces que hay voluntad pero se tienen que poner los recursos". "No se puede pedir un pacto si se intenta entrara en las competencias" de las CCAA, ha reiterado.

Por su parte, el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, ha hecho notar que cuando se aprobó la LOE en 2006 se contempló una inversión adicional de 7.000 millones y se acordó pagar al 50% entre el Estado y las CCAA, mientras que con la hoja de ruta de la LOMCE se contempla bajar la inversión al 3,8% del PIB, lo que supone reducir 15.000 millones.

"Eso no puede ser el inicio de un pacto, lo que es evidente que es no recortar más aún", ha dicho Soler, que ha precisado que "el pacto no se ha roto sino que se paraliza" hasta que se pueda llegar a un acuerdo sobre las inversiones y que el Estado participe también de ellas.