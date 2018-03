Exalcalde pedáneo de La Barca (Cádiz), prejubilado en el ERE de Faja Pirítica, afirma que nunca trabajó allí

22/03/2018 - 14:00

Roque Valenzuela Ruiz, exalcalde socialista de la pedanía de La Barca de la Florida (Cádiz), investigado en la pieza separada en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos por las ayudas sociolaborales por valor de más de 40 millones concedidas durante la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva, ha afirmado este jueves que fue incluido como prejubilado en un expediente regulación minero pero que nunca trabajó allí.

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado este jueves ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que instruye esta causa. Valenzuela Ruiz, exalcalde de esta pedanía de Jerez de la Frontera, fue prejubilado y beneficiario de la póliza firmada para el ERE de la Faja Pirítica, aunque, según ha reconocido, nunca trabajó allí.

Fuentes del caso han señalado a Euroapa Press que Valenzuela había trabajado en Delphi y firmó la póliza de la prejubilación en Jerez de la Frontera y pensaba que se prejubilaba en su empresa. Ahora, en la causa, ha conocido que el tomador de la póliza para el pago de las ayudas en la que fue incluido era la Asociación Faja Pirítica de Huelva, pues "no leyó" la póliza.

Además, Valenzuela Ruiz ha afirmado que llegó a reunirse con el exviceconsejero y exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, en la sede de la Consejería para abordar el tema y que firmó la póliza en el despacho de José González Mata, dueño de Uniter, una de las empresas consultora que cobró sobrecomisiones presuntamente ilegales.

Este jueves, además de Roque Valenzuela, estaban citados a declarar como investigados cuatro personas más, si bien se han acogido a su derecho a no declarar.

La pieza separada por las ayudas a la Faja Pirítica se dirigía inicialmente contra un total de 25 personas. Entre ellas las dos ex altos cargos del Ministerio de Trabajo en el Gobierno de Aznar en 2003; y seis ex altos cargos de la Junta, en concreto los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá, y los ex directores de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, todos ellos ya excluidos de la misma.

Además, están como investigados los ex secretarios generales de UGT-A y de CCOO-A, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, cinco 'intrusos', un abogado y un mediador de seguros.