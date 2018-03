Cataluña. la asociación monárquica recomienda al rey esperar al supremo para ratificar a turull

22/03/2018 - 13:22

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Asociación Monárquica Europea, Pedro Schwenzer, dijo hoy que lo "más prudente" es que el Rey no ratifique una eventual elección de Jordi Turull como presidente de la Generalitat hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie este viernes sobre su futuro procesal.

En declaraciones a Servimedia, Schwenzer aseguró que el Rey "debería agotar, al menos, el plazo" para ratificar a Turull como presidente, en el caso de que sea elegido este jueves por la tarde presidente de la Generalitat por el Parlamento catalán.

En esta línea, el presidente de la Asociación Monárquica destacó que es el Supremo "quien tiene que determinar si es válida la elección o no". Añadió que en caso de "cumplir los requisitos" para ser investido presidente, el Rey no tendría "más remedio" que firmarlo pero, recordó, "no depende de él, sino del Parlamento catalán y del Tribunal".

Asimismo, Schwenzer afirmó que el "Rey será lo más prudente posible para saber lo que tiene que hacer" y evitará meterse en un "lío político". En su opinión, si Felipe VI se mueve dentro del plazo para firmar la eventual elección de Turull, el hecho de esperar "no le debe comprometer".

En último lugar, el presidente de los monárquicos europeos recordó que el Rey "no tiene derecho a veto en los nombramientos" de modo que "si la elección es legal, que es lo que tiene que determinar el Tribunal, el Rey la tendrá que firmar".

(SERVIMEDIA)

22-MAR-18

ICG/nbc