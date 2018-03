Un 20% de los periodistas de Baleares cobra menos de 1.200 euros al mes, según el Sindicato de Periodistas

22/03/2018 - 14:13

El 66% de los profesionales de la información cobra menos de 1.600 euros, por debajo del sueldo medio de las Islas

PALMA DE MALLORCA, 22 (EUROPA PRESS)

Un 20,4 por ciento de los periodistas de Baleares cobra menos de 1.200 euros al mes y un 5,9 por ciento de profesionales no llega a cobrar 800 euros mensuales, según los datos de la encuesta sobre condiciones laborales realizadas por el Sindicato de Periodistas de Baleares (SPIB) .

Además, según los datos presentados este jueves, el 66,4 por ciento de los periodistas de Baleares excede la jornada laboral para la que fue contratado y un 75 por ciento trabaja más de ocho horas diarias.

En general, el SPIB denuncia que los datos revelan "la precariedad" de la profesión con salarios bajos, "un abuso" de los contratos por obra y servicio y de los autónomos y falsos autónomos, jornadas laborales excesivas, "intrusismo y presiones" en el desempeño del trabajo. "Todo esto repercute en la calidad del periodismo que se ejerce en las Islas y en la información que reciben los ciudadanos", han explicado.

La encuesta revela además que la situación de la profesión "ha empeorado" en los últimos años, ya que si hace una década los periodistas que cobraban menos de 1.600 euros eran el 55,2 por ciento, en la actualidad son el 66 por ciento quienes se sitúan por debajo de ese salario, que no alcanza la media balear de 1.700 euros.

Asimismo, un 94,3 por ciento no cobran horas extras, frente al 90,9 por ciento que no las percibía en 2008; y un 71,3 por ciento no cobra por trabajar el fin de semana, cifra que hace una década se situaba en el 42,9 por ciento. Por otro lado, un 55,8 por ciento tiene contrato indefinido, un 15 por ciento por obra y servicio, un 14,7 por ciento temporal y un siete por ciento trabaja como colaborador.

Cabe resaltar que la cifra de autónomos se ha duplicado desde la encuesta que realizó el SPIB en 2008 y en la actualidad alcanza el 10,6 por ciento del total de trabajadores.

BRECHA DE GÉNERO

Desde el SPIB explican también que la brecha de género "es notable" en el periodismo balear, con una "precariedad acentuada" ya que el 18,5 por ciento de las periodistas tiene contrato temporal (frente al 10,9 por ciento de los hombres) y si un 38,3 por ciento de los hombres cobra más de 1.600 euros, las mujeres por encima de esa cifra salarial son el 29,9 por ciento.

Un 43 por ciento de las mujeres periodistas ha sufrido acoso laboral y un 32 por ciento discriminación sexual. Además, un 28,28 por ciento de los periodistas de las Islas dice sufrir presiones en el desempeño de su trabajo, un 37 por ciento ha sufrido 'mobbing', el 12 por ciento acoso sexual y el 33,8 por ciento tiene problemas de conciliación familiar.