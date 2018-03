Más de 150 profesionales se reúnen en Tenerife en los premios de animación 'Quirino'

22/03/2018 - 14:12

Más de 150 de profesionales de la animación iberoamericana se reunirán en Tenerife en torno a los 'Premios Quirino', que tendrán lugar en Santa Cruz los días 6 y 7 de abril, galardones que buscan poner en valor y tender lazos entre la producción de animación en el espacio comprendido por América Latina, España y Portugal.

Además de la gala de entrega de premios, que se realizará el 7 de abril y otorgará nueve distinciones a lo mejor de la animación de la región, el evento será sede del primer Foro de Coproducción Iberoamericano, espacio orientado exclusivamente a establecer redes entre profesionales de ambos lados del Atlántico.

Allí se propondrán diversas actividades de networking, como presentaciones del estado de la industria de la animación en diferentes países y regiones, reuniones B2B de coproducción y diversos espacios de encuentro con el objetivo de fomentar la coproducción y circulación de obras a nivel iberoamericano.

En el foro, representantes de cadenas de televisión, canales de tv de pago, plataformas VoD, distribuidores, exhibidores, agentes de ventas y periodistas internacionales --tanto de la región como de Estados Unidos y Europa-- tendrán oportunidad de conocer los nuevos proyectos que se están desarrollando en la región.

En el programa, que estará disponible en los próximos días en la página web de los 'Premios Quirino', se incluyen exposiciones de la industria de los diferentes países, con el objetivo de acercar los diferentes panoramas de producción que faciliten los diálogos bilaterales.

Así, está prevista la presentación del sector por parte de asociaciones profesionales de Argentina (Animar Cluster, APA), Brasil (ABCA), Chile (Animachi), Colombia (GEMA), Ecuador (Gremio de Animadores), España (Diboos), México (ACDMX), Perú (Peru Animation) y Portugal (Casa da Animaçao).

Asimismo, la organización ha convocado una mesa de trabajo entre las diferentes asociaciones y el Programa Ibermedia con el objetivo de analizar las necesidades del sector de la animación iberoamericana y las posibilidades a implementar desde la entidad de estímulo de la coproducción audiovisual en el espacio iberoamericano.

En paralelo al foro, se realizará el Congreso Internacional de la Animación Iberoamericana, evento que se propone generar un espacio para el intercambio académico y profesional sobre la animación a través de la presentación de once comunicaciones.

La selección del Congreso está integrada por trabajos de Brasil, Dinamarca, Ecuador, España, México y Portugal.

Los títulos que conforman el programa son '68 voces 68 corazones' (Hola Combo, México), 'A Presença do Desenho no Cinema de Animação Ibero-Americano do Século XX' (Universidade de Aveiro, Portugal); 'Argentina & Barcelona: Rodolfo Pastor' (Universidad Politécnica de Valencia, España); 'Cleo va a la escuela. Un proyecto didáctico de transformación de una serie de animación televisiva en material didáctico' (Universidad de La Laguna - ULL, España); 'Elementos posmodernistas en la filmografía de Juanba Berasategi' (Universidad del País Vasco - UPV/EHU, España); 'Icamiabas, a representação de lendas indígenas e a mulher na animação televisiva brasileira' (Universidade Anhembi Morumbi, Brasil).

Completan la lista 'La cosmovisión de la animación en la Amazonia: reconstruyendo nuestra historia fotograma a fotograma' (Universidad Politécnica de Valencia/ The Animation Workshop, VIA University College, Dinamarca); 'Las películas menores de la edad de oro de la animación española. Animadores en el diseño de proyectores de juguete' (Universidad Politécnica de Valencia, España); 'Proyecto MOMO' (El Caleidoscopio Proyectos de Ciencia y Cultura, España); 'Teoria dos Cineastas: Regina Pessoa e a trilogia da infancia' (Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil); 'Un análisis de la historia de la enseñanza de la animación digital en Quito - Ecuador: El rol de animadores empíricos dentro de la Universidad San Francisco de Quito USFQ' (Universidad San Francisco de Quito, Ecuador).

PATROCINIO DE TURISMO DE TENERIFE

Los premios toman el nombre en homenaje al creador del primer largometraje de animación de la historia, el italo-argentino Quirino Cristiani, que en 1917 dirigió 'El Apóstol', una producción argentina en la que se utilizaron 58.000 dibujos hechos a manos y rodados en 35 mm, además de varias maquetas que representaban edificios públicos y las calles de la ciudad de Buenos Aires.

Los Premios Quirino cuentan con el patrocinio principal de Turismo de Tenerife reflejando la apuesta decidida que se está haciendo por la animación desde hace años en la isla, no sólo con estos premios sino con la presencia en los principales eventos y mercados, atrayendo nuevas empresas, así como con el apoyo al floreciente sector local, informa el Cabildo en una nota.

A su vez, la iniciativa cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Tenerife Espacio de las Artes (TEA) e Iberia Express; la colaboración de ICAA, Programa Ibermedia, AECID, Auditorio de Tenerife, Universidad de la Laguna y RTVE; y el apoyo de DIBOOS, SAVE, Pixelatl, 3D Wire, TLP Tenerife, Annecy Festival, Barreira Arte + Diseño y Universitat Politécnica de Valencia, así como el de las asociaciones: APA - Asociación de Productoras de Animación de Córdoba Argentina; ANIMAR CLUSTER - Cluster Argentino de Animación & VFX; ABCA - Associação Brasileira de Cinema de Animação; Animachi Chile; GEMA Colombia - Grupo de Empresarios de Animación; Gremio de Animadores de Ecuador; ACDMX - Asociación de Creativos Digitales de México; y Casa da Animaçao de Portugal.