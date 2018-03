PSOE, Ahora Madrid y Cs instan al Gobierno a que etiquetado ambiental de coches sea obligatorio y se extienda a motos

22/03/2018 - 14:18

Los grupos municipales de PSOE, Ahora Madrid y Ciudadanos han apoyado este jueves la propuesta socialista para instar al Gobierno central a que el etiquetado ambiental para vehículos sea obligatorio, se extienda a motocicletas y que su obtención sea gratuita.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El encargado de defender la propuesta en Cibeles ha sido el portavoz socialista en materia de Medio Ambiente y Movilidad, Chema Dávila, quien ve este distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) como una "herramienta fundamental" en la lucha por la calidad del aire madrileño.

El área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid está revisando el protocolo de medidas a adoptar ante episodios por alta contaminación de dióxido de nitrógeno (NO2) de modo que la circulación de vehículos sin distintivo ambiental de la DGT, los más contaminantes, se limite en escenarios 2 y 3. Los vehículos sin etiqueta son los de gasolina anteriores al año 2000 y los diésel anteriores a 2006.

Para calcular los porcentajes de vehículos sin etiqueta el Consistorio ha utilizado el estudio sobre el parque móvil circulante realizado en 2017. En el mismo, se refleja que el 17,7 por ciento de los vehículos que circulan por la ciudad no tienen distintivo ambiental de la DGT, la clasificación de los más contaminantes.

"No tiene sentido que se diga que es para discriminar positivamente (el distintivo), y que después se diga que es voluntaria; ya hicimos una alegación, un compromiso para ascender esta petición, porque esta medida es básica", ha indicado Chema Dávila.

Ante las críticas de PP y Cs al asegurar que era una medida "simple", Dávila ha lanzado que un grupo de niños de Educación Primaria "tienen mejor criterio medioambiental" que ellos. "No es ninguna tontería que la etiqueta sea obligatoria o no lo sea, y menos en la ciudad de Madrid", ha apuntado, para añadir a continuación que "es una medida que no ve mal Europa" ni "el Ministerio".

Por su parte, la delegada de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Inés Sabanés, ha lamentado que la etiqueta se siga considerando "voluntaria", lo que a su juicio es "una incoherencia".

"En el protocolo que se va a modificar en breve viene ese cambio con respecto al protocolo; es oportuno que esté en lugar visible y sea obligatoria, y que se amplíe ej este caso al etiquetado de motocicletas", ha avanzado.

El edil de Ciudadanos Sergio Brabezo ha tildado la medida de "poco seria", y ha acusado a Sabanés de tener "una obsesión a acabar con las motocicletas, que solo contaminan un 2 por ciento del NO2 total, son un aliado".

Desde el PP, Inmaculada Sanz ha calificado la propuesta de Dávila como "la absoluta nada con gaseosa", ya que "no sirve para nada". "Se me ocurre que esto responda a los equilibrios internos de su Grupo, porque si no, no tiene ningún sentido", ha cargado. Los populares se han abstenido.