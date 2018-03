Madrid. errejón avisa del deterioro de la credibilidad de cifuentes y le pide una vez más que "despeje dudas"

22/03/2018 - 14:03

El secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón, avisó este jueves del posible deterioro que puede ir sufriendo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, si ésta no da las explicaciones oportunas sobre la presunta obtención fraudulenta de un título de máster en la universidad Rey Juan Carlos.

En los pasillos del Congreso de los Diputados, el parlamentario de Unidos Podemos criticó que la dirigente madrileña estuviera ayer 24 horas "escondida" y sin dar explicaciones sobre esta información que avanzó eldiario.es y que sólo las diera a última hora de la tarde a través de un comunicado.

Errejón insistió en que Cifuentes ha de defenderse con hechos ante los medios de comunicación y compareciendo en la Asamblea de Madrid, aunque este último hecho lo impidiera hoy el Partido Popular. La solicitud de Podemos para que tuviera lugar en las próximas horas en la Asamblea madrileña un Pleno extraordinario en el que se pudiese explicar Cifuentes no se ha llegado a debatir porque la presidenta de esta institución, Paloma Adrados, no ha llegado a convocar la Mesa de la Asamblea de Madrid.

El futuro candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, aunque no lo ha oficializado todavía, dijo que no se trata de "atacar" a Cifuentes, sino de que los madrileños "conozcan la verdad" sobre el expediente académico de la presidenta. "Mientras no haga eso y sigan pasando las horas, su credibilidad se puede ir deteriorando", sostuvo.

Consideró que las explicaciones que dio ayer Cifuentes en este comunicado son "insatisfactorias" y abre ahora "más dudas", y no entendió por qué la dirigente del PP madrileño no enseña a lo medios su tesis del máster. "No quiero pensar que tengan a alguien encerrado redactándolo contrarreloj para tener algo que enseñar", zanjó.

