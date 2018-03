Madrid. cermi madrid espera la mediación de celia mayer para resolver el problema de accesibilidad para las personas con discapacidad visual en chueca

22/03/2018 - 14:12

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid (Cermi Comunidad de Madrid) ha mantenido una reunión con la delegada de Políticas de Género y Diversidad del Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer, para transmitirle su intranquilidad y rechazo a las medidas implantadas en la remodelación de la zona de Chueca dado que no garantizan la accesibilidad de las personas con discapacidad visual.

Cermi Madrid recordó que viene denunciandoa, desde hace varios meses, "esta grave situación de discriminación de las personas con discapacidad visual en calidad de organismo que legítima y democráticamente representa al movimiento asociativo de las personas con discapacidad en todo el territorio de la comunidad autónoma".

El Comité, además, indicó que no puede hablarse de implantación de medidas de accesibilidad universal si no se contemplan las necesarias para facilitar el desplazamiento de las personas con discapacidad visual en una zona en la que, además, existe un alto nivel de concentración diaria de éstas por albergar las sedes de Cermi Madrid, Cermi Estatal y de la Delegación Territorial de la ONCE en Madrid.

Para esta entidad, la accesibilidad para las personas con discapacidad visual ha de cubrir dos aspectos básicos: la posibilidad de que puedan orientarse adecuadamente estableciendo el lugar por el que caminan en cada momento y la de permitir su deambulación procurando su seguridad y, por tanto, la mayor reducción de los posibles riesgos.

Así, Cermi Madrid aseguró que espera la mediación de la delegada tras la reunión celebrada ayer, miércoles, con ella, en la que ésta mostró sensibilidad hacia el tema y solicitó un margen de dos semanas para intentar buscar soluciones al problema planteado. Asimismo, el Comité reafirmó su posición de intransigencia con las medidas que generen discriminación para las personas con discapacidad visual.

(SERVIMEDIA)

22-MAR-18

SRH/gja