Crear una investigación de infracciones urbanísticas, bomberos y accesos al PTA, a debate en pleno de Málaga

22/03/2018 - 14:37

La creación de una comisión de investigación de infracciones urbanísticas sin tramitar, la situación de los bomberos, los accesos a Campanillas y el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), la prisión permanente revisable, las pensiones, solicitar fondos europeos para el bosque urbano en los antiguos terrenos de Repsol, así como la seguridad y convivencia ciudadana frente a la ocupación ilegal centrarán el pleno del Ayuntamiento de Málaga del mes de marzo, que se celebra este viernes.

MÁLAGA, 22 (EUROPA PRESS)

En concreto, IU-Málaga para la Gente lleva entre sus mociones una ordinaria en la que piden la creación de una comisión de investigación sobre los expedientes de infracciones que en el periodo de 2006-2016 no se hayan tramitado o hayan caducado y prescrito. Algo que, previsiblemente, saldrá adelante, según ha adelantado el portavoz de la coalición de izquierdas, Eduardo Zorrilla, que ha añadido que también instan a reforzar el servicio de inspección de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) con la incorporación de nuevos inspectores.

En rueda de prensa, Zorrilla, que ha afirmado que esta iniciativa ha puesto "muy nervioso" al equipo de gobierno ya que ha dicho que han intentado que la moción se "suavice", ha tachado la situación de "escándalo". "Urbanismo es un caos organizativo", ha criticado, acusando al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de tener la responsabilidad ya que "es el concejal de Urbanismo en la sombra". De igual modo, ha lamentado la "falta de voluntad" del equipo de gobierno "de perseguir" las infracciones.

No será la única iniciativa, ya que el grupo municipal de Ciudadanos ha pedido la comparecencia del edil responsable, Francisco Pomares, para que dé explicaciones, anunciado el portavoz de la formación naranja, Juan Cassá, que apoyará la creación de la comisión de investigación, ya que, a su juicio, "es muy preocupante lo que está pasando".

Al respecto, el alcalde, Francisco de la Torre, ha abogador por llevar a cabo un consejo de administración de la Gerencia de Urbanismo "especial dedicado al análisis de los aspectos que preocupen", pero ha dicho, no obstante, que "la impresión que se daba en esta materia es que partía de unas estadísticas equivocadas". Por ello, ha incidido en que los datos "exactos, transparentes y rigurosos son los que nos permiten tener un debate serio y riguroso" y "nada mejor que el consejo para verlo con detalle", asegurando que "esa es la mejor solución a la inquietud de cualquier grupo municipal sobre esta materia".

BOMBEROS

Por otro lado, de nuevo el conflicto de los bomberos vuelve al pleno de marzo con una moción conjunta de los grupos de izquierdas de PSOE, Málaga Ahora, Málaga para la Gente y el edil no adscrito, Juan José Espinosa, en la que reclaman, entre otros, previsión en el presupuesto del aumento de la dotación de medios humanos y materiales. Precisamente, los bomberos han criticado que "el Ayuntamiento sigue empecinado en no hacer nada" y ha anunciado que han presentado una denuncia "por prevaricación ya que el decreto de mínimos no se esta respetando". De igual modo, el colectivo ha hecho un llamamiento para la concentración prevista a las puertas del Ayuntamiento para este viernes.

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha señalado que los bomberos llevan "450 días en huelga indefinida reclamando derechos laborales por algo tan importante como es defender la vida de los malagueños", criticando los "incumplimientos sistemáticos" del equipo de gobierno, que, ha dicho, "ha olvidado a los bomberos". Por su parte, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha afirmado que la moción reclama "todo lo que está deficitario y que el equipo de gobierno no quiere cumplir".

Zorrilla ha añadido que el responsable de la huelga "es la incapacidad del equipo de gobierno para llegar a un acuerdo con la plantilla sobre reclamaciones racionales", pidiendo a De la Torre que "rectifique". Por último, Espinosa ha lamentado que el conflicto de bomberos "se ha utilizado por el PP con fines partidistas" y "lo que hay en el fondo es una intención clara de privatizar o eliminar un servicio fundamental".

ACCESOS AL PTA, PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE Y PENSIONES

Por otro lado, el grupo 'popular' defenderá como moción urgente una iniciativa sobre los accesos a Campanillas y el PTA, así como la ordenación interna del tráfico en la tecnópolis malagueña. El alcalde ha afirmado que es una moción en la que se muestra la colaboración del Ayuntamiento con la Junta, que tiene las competencias, y con clara "lealtad institucional".

En concreto, el PP insta a la Junta a ampliar el proyecto previsto en la A-7056 que comprende un carril Bus-Vao y la conexión de entrada y salida con la A-357, de modo que se incluyan las actuaciones necesarias en la rotonda Plácido Fernández Viagas, así como las obras para la reordenación interna viaria necesaria en el PTA; además de pedir al Gobierno andaluz el suscribir un convenio con el Ayuntamiento de modo que la financiación de las obras mencionadas se realice al 50 por ciento.

También en la moción instan a la Junta a redactar con la colaboración del Ayuntamiento el proyecto del segundo acceso por el este desde la hiperronda hasta Campanillas y el PTA a través de las vías A7054 y A7076, que favorezca la conexión con el metro, contemple el carril bici incluido en el Plan Andaluz de la Bicicleta y cumpla lo previsto en el Pista 2020, entre otros. Por otro lado, también el PP defenderá el apoyo a la figura de la prisión permanente revisable.

Por su parte, la moción urgente del PSOE será sobre pensiones. Entre otros, piden instar al Gobierno a implementar las medidas que garanticen el sostenimiento del sistema público de pensiones.

BOSQUE URBANO EN REPSOL

También de nuevo el futuro de los terrenos de Repsol vuelven al pleno, esta vez con una moción urgente de Málaga Ahora, Málaga para la Gente y el edil no adscrito, a instancias de la plataforma Bosque Urbano en la que, entre otros, instan a que se modifique el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la creación de un gran pulmón verde en los citados terrenos y piden fondos europeos para abordarlo. Frente a ello, De la Torre ha asegurado que la propuesta del PP es "viable, segura y consigue 133.000 metros cuadrados con rapidez" de zona verde, que es "prioritario para nosotros".

Por su parte, el grupo de Ciudadanos lleva como moción urgente una iniciativa sobre la garantía de seguridad y convivencia ciudadanas frente a la ocupación ilegal, según ha explicado Cassá, que ha detallado que, entre otros, instan a poner en marcha un plan de protección de la convivencia y seguridad vecinal y que incluya, entre otros, la creación de una oficina de defensa de los Derechos de los Vecinos afectados; además de esta cuente con una unidad de seguimiento contra las ocupaciones ilegales para coordinar acciones de vigilancia.

También que se refuerce la presencia policial y elaborar un censo de viviendas ocupadas, diferenciando las "viviendas mafiosas y las de personas que las realicen por razones de seguridad".

Durante la presentación de la moción, donde ha expuesto su caso Cristóbal Moreno, vecino de la zona de La Isla, Cassá ha explicado que pese a que un caso sonado fue el de Marqués de Valdeflores que fue resuelto, hay más en lugares donde ocurre como plaza de la Merced, Lagunillas, La Palmilla o el Palo, entre todos.

Por otro lado, ente otras iniciativas a debate Málaga Ahora defenderá una moción en relación con el derecho fundamental a la libertad de opinión y de expresión; mientras que Cs lleva propone otra para mejoras en la Policía Local y Málaga para la Gente ha presentado una moción con el objetivo de que sea institucional, pero aún falta la firma del PSOE, sobre la "situación de bloqueo" de las negociación de las condiciones laborales de la plantilla del Museo Picasso.