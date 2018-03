Zapata reprocha al PP que la parcela solicitada en 2008 para el IES de Montecarmelo ahora "no les valga"

22/03/2018 - 14:39

El concejal-presidente de los distritos de Fuencarral-El Pardo y Villaverde, Guillermo Zapata, ha reprochado este jueves al PP que la parcela que solicitaron en el año 2008 (la 4.2) para construir el Instituto de Educación Secundaria (IES) de Montecarmelo, ahora "no les valga".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Zapata en el Pleno municipal después de que los populares hayan presentado una moción para que el área de Desarrollo Urbano Sostenibile, capitaneada por José Manuel Calvo, ceda la parcela 55.2, en la calle Monasterio de Arlanza, para la construcción de este IES. El PP solo ha contado con el apoyo de Ciudadanos. PSOE y Ahora Madrid han votado en contra.

"Es incomprensible que desde entonces hasta ahora, la parcela que ustedes mismos solicitaron haya sido la imposible por un talud; esa que propusieron nos parece razonable, y no hay un solo informe de la Comunidad que diga que no es adecuada", ha indicado el concejal-presidente.

Además, Guillermo Zapata ha puesto en valor la enmienda presentada por el PSOE, que no ha salido finalmente adelante, que contempla la "creación de una comisión entre la Comunidad, Desarrollo Urbano Sostenible y vecinos", que ha definido como "algo útil para evitar teléfonos escacharrados".

El edil del PP Orlando Chacón ha indicado que el suelo cedido tiene que ser "urbanizable y libre de servidumbre". "La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid lleva desde hace dos año reclamando la cesión de parcelas adecuadas y la conclusión de los trámites necesarios para iniciar la construcción del IES de Montecarmelo, en Fuencarral-El Pardo y la ampliación del IES Juan Ramón Jiménez en Villaverde", ha reprochado.

Chacón ha indicado que la Consejería de Educación ha invertido en lo que va de legislatura en obras nuevas y ampliaciones casi 113 millones de euros. "En 2018 está previsto un incremento del 29,35 por ciento, lo que posibilitaría iniciar los trabajos necesarios para la ampliación del IES Juan Ramón Jiménez en Butarque o la construcción del nuevo IES de Montecarmelo", ha señalado.

El edil del PP ha indicado que la parcela a la que ha hecho referencia Zapata "hace imposible su uso por el desnivel". "La responsabilidad está ahora en sus manos; dígales a vecinos de Villaverde que no se va a poder ampliar", ha retado.

"CARGAR EL MOCHUELO"

Bosco Labrado (Cs) ha asegurado al comienzo de su intervención, que Ayuntamiento y Comunidad "quieren cargar el mochuelo al otro". "Estamos muy hartos de las disputas entre Comunidad y Ayuntamiento, y quien lo paga son los vecinos; supérenlo", ha aseverado.

Para Labrado, esta problemática nace de la "exigencia cambiante del PP y el ofrecimiento inmutable de Ahora Madrid". "Si el PP dijo en 2008 que la parcela 4.2 era óptima, ¿hoy por qué no lo es?. Parece ser que ya no la quiere, y solicita otras prioridades, ahora quiere la 55.2, con otros problemas", ha reprochado a los populares.

Desde el PSOE, Ignacio Benito ha indicado que la parcela solicitada por el PP "no se puede destinar a un IES, porque será para la ampliación de la Castellana". "Por eso planteamos la parcela 4.3; la Comunidad parece ser que no está a favor del instituto, pero no nos ha hecho llegar nada al respecto", ha propuesto.