PSOE afea a PP que su Ley del Suelo tiene "a todo Madrid en contra" y Rollán le reprocha que tienen el "efecto Carmena"

22/03/2018 - 14:36

El Grupo Parlamentario Socialista ha recriminado este jueves al PP que su Ley del Suelo "tiene a todo Madrid en contra", y el consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Pedro Rollán, les ha espetado que hay un "efecto --alcaldesa de Madrid-- Manuela Carmena" vinculado a los socialistas: "la falta de oportunidades, falta de empleo y la escasez".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Así lo han sostenido el diputado socialista Rafael Gómez Montoya y el consejero durante la cuestión del parlamentario sobre que opinión le merece la "falta de apoyo político y ciudadano al Proyecto de Ley Urbanismo y Suelo de la Comunidad.

A juicio de Gómez Montoya, esta Ley "no tiene ningún apoyo social ciudadano, ni sindical o municipal" y ha acusado al consejero de "tratar de obviar lo que pasó" en el acto contra la ley del Suelo de Cifuentes que tuvo lugar el pasado martes y en el que participaron, asociaciones, PSOE, IU, EQUO, CCOO Y UGT.

"En ese acto multitudinario estuvo todo Madrid contra usted y su proyecto, que es cometer un nuevo error; porque no queremos que se legalicen todas las urbanizaciones ilegales sólo porque usted lo dice. No queremos que se desproteja nuestro rico patrimonio ambiental, no queremos que se rebajen los aprovechamiento del suelo, no podemos estar de acuerdo con esta medida", ha reivindicado el diputado socialista.

En esta línea, Goméz Montoya ha pedido a Rollán que "convenza" a la presidenta regional de que "retire este proyecto de ley" y empiecen "de cero". "Nosotros tendemos la mano como siempre para hacer una cosa consensuada, pero sabe que nos tememos que van a decir que no", ha vaticinado el diputado del PSOE.

Por su parte, Rollán ha defendido que con este proyecto de ley van a proteger algo más que la vivienda". "Un instrumento que vertebre y proteja el patrimonio de nuestra fauna, nuestra flora y medioambiente que genere oportunidades a los más desfavorecidos. Suelo protegido que ustedes han encubierto, son cómplices del Ayuntamiento de Madrid, que es correponsable del proyecto de cocheras de cuatro caminos o la paralización de los desarrollos del sureste", le ha recriminado el consejero al socialista.

Al mismo tiempo, Rollán ha criticado que el PSOE está vinculado al efecto Carmena con: "la falta de oportunidades, la falta de empleo, la escasez que tienen una causa y un efecto que es el incremento del precio de la vivienda y del alquiler que tiene una marca del Partido Socialista y Podemos", ha agregado.

Por último, según el consejero, lo que representan los socialistas es "la dejación de funciones". No sé a qué razón obedece, si a su falta de voluntad, vaguería o han estado abrazados durante estos meses al ocio y al disfrute; mientras que el PP al igual que Cs estamos trabajando ardua e intensamente para conseguir una ley que genera mas oportunidades, más libertad, empleo y beneficio para los ciudadanos", ha concluido.