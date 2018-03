La Junta calcula en 4,5 millones su deuda con el Ayuntamiento de Sevilla y el PP alega que llega a 21 millones

22/03/2018 - 14:36

La consejera de Hacienda cifra en 23,9 millones la deuda del Consistorio hispalense con la Administración regional

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

La sesión plenaria que celebra este jueves el Parlamento de Andalucía ha incluido una pregunta del PP sobre la deuda de la Junta con el Ayuntamiento de Sevilla, en la que la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha manifestado que dicha deuda se reducía a poco más de 4,5 millones de euros a fecha de febrero, mientras el parlamentario popular Jaime Raynaud ha asegurado que los datos del propio Consistorio hispalense elevarían dicha deuda a casi 21,7 millones.

Ante la citada pregunta de Jaime Raynaud sobre la deuda de la Administración andaluza con el Ayuntamiento de Sevilla, la consejera de Hacienda y Administración Pública ha recordado que si bien "las cifras son variables dependiendo del momento" concreto, la Junta ha "mejorado bastante los tiempos de atención" a sus "compromisos de pago", con lo que "en estos momentos, el periodo medio de pago de la Junta está 32 días por debajo de la exige la Ley".

"Las deudas y compromisos de pago debidamente verificados están siendo atendidos en su totalidad", ha defendido, exponiendo que según los datos de febrero, la Junta tiene "obligaciones pendientes" con el Ayuntamiento de Sevilla por valor de algo más de 4,51 millones de euros. Concretamente, y según la consejera, se trata de 4,3 millones de euros derivados de obligaciones tributarias y el resto por obligaciones de naturaleza no tributaria.

Todo ello, cuando según María Jesús Montero, unos 4,2 millones de la mencionada deuda tributaria con el Ayuntamiento hispalense "son exigibles desde hace sólo unos días", al tratarse de aspectos relacionados con el impuesto de bienes inmuebles (IBI) "y otros tributos" de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). Finalmente, la consejera ha expuesto que el Ayuntamiento adeuda a la Junta de Andalucía, también a fecha de febrero, aproximadamente 23,9 millones de euros.

RAYNAUD ESGRIME OTRAS CIFRAS

Jaime Raynaud, no obstante, no se ha mostrado conforme con tales datos, señalando que las cifras del propio departamento de Hacienda del Ayuntamiento hispalense indicarían que a fecha de 21 de febrero, la deuda arrastrada por la Junta con el Consistorio ascendería a casi 21,7 millones de euros, más al detalle unos 16 millones de euros por aspectos no tributarios y más de 5,6 millones por obligaciones tributarias.

Señalando tal "realidad", el parlamentario popular también ha rechazado que se haya reducido el periodo de pago de la Junta a los ayuntamientos. Y es que según ha esgrimido, en junio de 2017, la deuda de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Sevilla estaba calculada en unos "15,5 millones de euros", cuando ahora rozaría los 21,7 millones según las cifras defendidas por el PP. "La deuda es mayor ahora. No hemos mejorado absolutamente nada, sino que hemos empeorado en estos meses", ha enfatizado.

"DEPENDE DEL MOMENTO Y LOS CONCEPTOS"

La consejera, no obstante, ha insistido en que la lectura de este tipo de datos "depende del momento en el que se establezca el corte" y "de los conceptos" que se contabilicen. "Lo que se trata en la contabilidad como obligaciones reconocidas o derechos pendientes de cobro son las cifras que tenemos que poner en relación y no hay ninguna duda de que esa cifra es conforme", ha argumentado, indicando que "si alguna partida es objeto de discrepancia, siempre es posible la conciliación".

En ese sentido, ha defendido que "es obvio" que la Junta de Andalucía "ha hecho un esfuerzo importante por mejorar los pagos a los ayuntamientos", toda vez que en el caso de Sevilla capital, la Administración andaluza tiene "una buena relación con el Ayuntamiento", lo que "de seguro permitirá conciliar la cifra e ir al pronto pago".