Presupuestos. psoe exige al gobierno que no tome como "rehenes a pensionistas y maltratadas" para aprobar los presupuestos

22/03/2018 - 14:38

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, exigió este este jueves al Gobierno que deje de tomar como "rehenes a los pensionistas y a las mujeres maltratadas" para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de este año.

Así lo expresó Robles en rueda de prensa en el Congreso, en la que calificó de "inaceptable" el "chantaje" que, a su juicio, está haciendo el Ejecutivo a la oposición al vincular la subida de las pensiones y la financiación de las medidaspara combatir la lucha contra la violencia de género a la aprobación de los PGE.

"No es aceptable" que diga que no se incrementarán las pensiones ni se darán los recursos necesarios a la lucha contra la violencia de género si no se aprueban los Presupuestos, denunció la portavoz del PSOE, que añadió que Rajoy tiene que presentar "ya" las cuentas públicas para este año y asumir su "responsablidad" si no logra recabar los apoyos parlamentarios necesarios.

(SERVIMEDIA)

22-MAR-18

