Programan más de una veintena de espectáculos en el Teatro Guimerá de abril a julio

22/03/2018 - 15:28

La programación del Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife para los próximos cuatro meses abarca numerosas disciplinas de las artes escénicas, que incluyen teatro convencional, música, danza y teatro familiar entre otras actividades.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 (EUROPA PRESS)

Durante la presentación, llevada a cabo este jueves por el alcalde, José Manuel Bermúdez, manifestó que la amplitud de la oferta "evidencia el dinamismo" que desde el Ayuntamiento se trata de "imprimir a la ciudad", en la que el Teatro Guimerá "es todo un icono de la cultura".

La presentación ha contado también con la participación del concejal de Cultura, José Carlos Acha, y el dramaturgo y director tinerfeño Juan José Afonso.

Bermúdez se refirió también a las inversiones realizadas por el Ayuntamiento en el teatro, tanto para mejorar y renovar estructuras y equipos técnicos (150.000 euros en 2017 y 242.000 en 2018), además de la contratación de espectáculos (135.000 euros el año pasado y 200.000 en este año).

Además de recordar que durante el primer trimestre de este año ya han pasado por el Guimerá alrededor de 11.000 espectadores, cifra que se espera superar ampliamente durante en los próximos cuatro meses, el alcalde indicó que se ha "mejorado mucho" pero el consistorio no se conforma, y se seguirá trabajando para mantener este recinto en primera línea.

Por su parte, José Carlos Acha precisó que la nueva programación incluye 22 espectáculos, con actores, actrices y cantantes muy populares y de reconocido prestigio, como Silvia Marsó, Alberto Cortez, María Adánez, David Castillo, Emilio Gutiérrez Caba, Lolita Flores, Pepón Nieto o María Barranco.

También se ha elaborado una programación específica para escolares que, al ir destinada a un público tan específico, no se incluye en la programación general, pero que se presenta a la comunidad escolar.

El edil agregó que la programación está siendo muy valorada a nivel nacional.

De hecho, el Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios de las Entidades Locales (PLATEA) reconoció esta gestión, de manera expresa, el pasado mes de noviembre.

Igualmente, la SGAE, organizadora de los prestigiosos premios MAX, decidió que responsables de la programación del Teatro Guimerá formaran parte del 'Jurado de Comunidades' que preselecciona los montajes aspirantes a ser galardonados en la presente edición.

AMPLIACIÓN DE LA OFERTA

La inversión municipal destinada a la contratación de espectáculos ha permitido ampliar y mejorar la oferta de obras de primera línea, que se suman a los circuitos ya habituales promovidos por el Cabildo (circuito insular), el Gobierno de Canarias (circuito regional) y el Ministerio de Cultura (PLATEA).

Además, la Obra Social de La Caixa y la Fundación CajaCanarias han programado el Festival Canarias Artes Escénicas (CAE), siendo el Guimerá una de sus sedes principales.

Juan José Afonso se refirió a las tres producciones de esta muestra incorporadas a la programación: 'You and me', de la compañía Mummenschanz (25 y 26 de mayo); 'Bodas de sangre' (8 y 9 de junio) y 'Cendrés' (15 y 16 de junio), a las que añadió 'Después del ensayo' (11 y 12 de mayo), en la que dirigirá a un plantel encabezado por Emilio Gutiérrez Caba, en una obra autobiográfica del célebre autor y director sueco Ingmar Bergman.

SILVIA MARSÓ EN EL ARRANQUE DE LA NUEVA TEMPORADA

La programación del próximo cuatrimestre arranca los días 6 y 7 de abril con '24 horas en la vida de una mujer', una adaptación de un texto de Stefan Zweig, obra intimista protagonizada por Silvia Marsó. Un día después, el 8 de abril, llegará Alberto Cortez, acompañado al piano por Fernando Badía.

El 12 de abril se representa la destacada producción 'La edad de la ira', una función en la que los adolescentes son los únicos protagonistas y que nace como un canto a la diferencia. Los personajes adolescentes de esta novela, finalista al Premio Nadal 2010, toman la voz en este retrato realista y a la vez poético de toda su generación.

Acha resaltó que la programación de esta obra se inscribe en una nueva línea de trabajo, denominada 'Teatro en valores', para lo que se cuenta con el apoyo de las cátedras de Psicología Evolutiva y Educación de la Universidad de La Laguna.

La intención es incidir en el valor social, educativo y cultural de las artes escénicas destinadas a la población infantil y adolescente.

Para abril también se han programado varios espectáculos dentro del Día Internacional de la Danza.

Así, el día 13 se representa 'Siempre en algún lugar', que viene avalado por la red insular. Los días 26 y 27 actuará el Ballet de Moscú, que ofrecerá dos clásicos de Tchaikovski, 'El lago de los cisnes' y 'La bella durmiente'.

EL BOSQUE DE GRIMM

Los días 20 y 21, la actriz María Adánez protagonizará 'Lulú', una reflexión acerca del personaje universal de la mujer fatal, remitiéndose a los orígenes primigenios del mito, acompañada por David Castillo, de la serie 'Aída'.

Los días 18 y 19 de mayo se han programado dos funciones de teatro familiar de gran calidad con 'El bosque de Grimm', de la compañía 'La Maquine', con una puesta en escena que obtuvo el Premio Max 2014 de las artes escénicas al mejor espectáculo infantil.

Por su parte, junio comienza con 'No sin mis huesos', un espectáculo de danza urbana que se representará el día 2.

Además, los días 22 y 23 se escenifica una comedia divertida de Laurent Ruquier, 'Prefiero que seamos amigos', interpretada por la popular Lolita Flores.

Los días 7 y 8 de julio, con el cierre de la temporada, llega al Guimerá 'La comedia de las mentiras', interpretada por Pepón Nieto y María Barranco, en un vodevil que se ha basado en textos del clásico Plauto para construir una comedia de falsas apariencias, mentiras y medias verdades.