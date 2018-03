La "pelota" de la moción de censura "está en el tejado del PSOE", según La Izquierda

22/03/2018 - 15:46

La "pelota" de la posible moción de censura en el Ayuntamiento de Parla "está en el tejado del PSOE", según ha opinado el portavoz de La Izquierda y el grupo municipal de IUCM en la localidad, Jesús Saiz, que ha indicado que el socialista es el único grupo municipal que aún no se ha pronunciado al respecto.

PARLA, 22 (EUROPA PRESS)

Saiz ha defendido esta postura en una rueda de prensa en la que ha anunciado que su grupo, con tres concejales, apoyaría a la portavoz de Cambiemos Parla, Ana F.

Ferreira, como nueva alcaldesa si finalmente la moción de censura contase con las firmas suficientes.

Actualmente los tres ediles de IUCM y los cuatro de MOVER Parla han anunciado que apoyarían el cambio de gobierno para desalojar al PP de la alcaldía, si bien los seis concejales de Cambiemos están a la espera de la consulta digital que mantiene Podemos entre sus inscritos en la ciudad hasta el domingo para saber si la mayoría apoya esa moción de censura, que sería liderada por Cambiemos al ser el principal grupo de la oposición.

Con todo, los tres grupos suman 13 concejales, uno menos de los necesarios para obtener una mayoría absoluta que diera luz verde a la moción, por lo que falta por conocer la postura del PSOE, que en otras ocasiones ha manifestado que no valorará una moción "sin proyecto" y que suponga "un cheque en blanco".

No obstante desde IUCM su portavoz Jesús Saiz ha señalado que "quien permita que el PP siga gobernando avalaría lo que el PP está haciendo", por lo que a su juicio "no es posible criticar y cuestionar la política del PP al frente del Ayuntamiento y no hacer nada cuando hay una mayoría de izquierdas para cambiar las cosas".

Por último Saiz ha señalado que "el máximo responsable de esta moción de censura es el propio PP que ha desaprovechado consensos básicos de toda la corporación en los temas capitales que afectan al Ayuntamiento".