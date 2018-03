La Junta acusa al Ayuntamiento de actitud "pasiva" con Invader y dice que tiene que "dejar de esconderse"

22/03/2018 - 16:00

El consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, ha vuelto a acusar al Ayuntamiento de Málaga de actitud "pasiva y negligente" en relación con los mosaicos del artista Invader, colocados en varios edificios del centro de Málaga capital, y ha dicho que el Consistorio "tiene que dejar de esconderse, de no dar la cara y de incumplir la ley".

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

Así, en una pregunta parlamentaria del grupo socialista y efectuada por la parlamentaria María Nieves Ramíez, ha dejado claro "el compromiso" del Gobierno andaluz por la cultura y por Málaga, que "viene de lejos y que continuará", recordando que el principal exponente de esa apuesta comenzó con el Museo Picasso Málaga (MPM), "buque insignia a partir del cual" la ciudad diversifica su apuesta turística y, además de sol y playa, oferta cultura "de primer nivel".

Sobre Invader, en primer lugar, se ha referido a la vertiente de carácter judicial, que "seguirá su curso", pero "también tiene una vertiente política que es lo que nos trae aquí".

Así, ha criticado la "actitud pasiva y negligente el Ayuntamiento de Málaga" en relación con su patrimonio histórico y ha advertido de que la "obligación" del Consistorio es "velar" por su patrimonio, pero "se ha cruzado de brazos y ha hecho dejación de funciones", lamentado, además, que ha resultado que podría haber una iniciativa municipal sobre la actuación.

Ha señalado, por otro lado, que la Junta ha "denunciado de manera reiterada y desde el primer momento" esta "actuación grave", relatando todos los procedimientos llevados a cabo por el Gobierno andaluz e insistiendo en que desde que se tuvo conocimiento de la presencia de mosaicos en un Bien de Interés Cultural "se puso el caso a disposición del Seprona", cuya investigación fue utilizada por la Fiscalía para interponer una querella por presunto delito contra el patrimonio al autor de los mosaicos y al director del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, un centro municipal.

Además, la Consejería de Cultura requirió al Ayuntamiento de la ciudad "hasta en tres ocasiones" que retirara los mosaicos y devolviera las fachadas a su estado original, pese a que tiene delegadas las competencias del Conjunto Histórico, que es Bien de Interés Cultural (BIC).

En este punto, ha lamentado que el Ayuntamiento ha hecho "oídos sordos" aún sabiendo, ha continuado, que estaba afectando a un Bien de Interés Cultural: "Ahora, además, quiere que la víctima, el Obispado, sea el que retire los mosaicos". Por eso, ha acusado al Ayuntamiento de "esconderse, no dar la cara y, por supuesto, no cumplir con la ley".

Ramírez por su parte, antes de preguntar al consejero andaluz de Cultura por las actuaciones que el Gobierno regional está llevando a cabo en relación con los mosaicos de Invader, ha valorado el "binomio inseparable" de cultura y Málaga.

"Málaga es un destino cultural de primer nivel", ha hecho hincapié la parlamentaria socialista, al tiempo que ha subrayado que la ciudad ha conseguido potenciar una herramienta para luchar contra la estacionalidad como es ampliar y potenciar la oferta cultural, además del turismo de sol y playa.

Ha recordado que uno de cada tres turistas que viene a Andalucía lo hace movido por la cultura. En este punto, ha ironizado con que al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, "le gusta hacerlo todo suyo, le gusta hacerse la foto y ponerse la medalla más grande", en relación con el avance de la ciudad, asegurando que es "gracias a la colaboración y lealtad institucional", que, ha dicho, "echamos en falta en otras cuestiones como el metro", donde hay discrepancias entre la Junta y el Consistorio en la prolongación al entorno del Hospital Civil.

De igual modo, ha valorado también la "apuesta" que hace la Junta por la ciudad de Málaga "porque a nadie se le escapa la gran apuesta formada por el entorno del Museo de la Aduana, el Teatro Romano y el buque insignia, que es el Museo Picasso Málaga".

"Málaga tiene un patrimonio histórico que se está obligado a proteger y no mirar para otro lado", ha advertido, asegurado que "no se puede permitir ninguna actuación que pueda perturbarlo ni que no se cumplan con las leyes de patrimonio del Gobierno andaluz". Por ello, ha lamentado la "falta de diligencia del Ayuntamiento" con los citados mosaicos, de los que ha dicho pueden tener su espacio "pero no en BIC".