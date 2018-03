Carmena destaca de sus mil días de gobierno el 76% de madrileños que están muy satisfechos de vivir en Madrid

22/03/2018 - 16:07

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha destacado de sus primeros mil días de gobierno el 76 por ciento de los madrileños y madrileñas que dicen sentirse muy satisfechos o bastante satisfechos por vivir en la capital, según la última encuesta de satisfacción sobre los servicios públicos, realizada por el Ayuntamiento.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Lo ha hecho en la comparecencia solicitada por el PP, punto del día en el que se ha dirigido a Cs después de escuchar unas declaraciones de la formación naranja en las que acusaba a Ahora Madrid de 'cocinar' las encuestas. "Será que hay costumbre por parte de otros de cocinar", ha replicado a Ciudadanos. "Yo cocino cosas muy ricas pero no encuestas", ha rematado.

Ante ese 76 por ciento, Carmena le ha espetado a parte de la oposición que "deberían estar contentos porque los ciudadanos están felices". La alcaldesa ha aprovechado su comparecencia para destacar que un 47 por ciento de la ciudadanía considera que la suciedad se debe a que la gente ensucia la calle, no porque no se limpie. También ha remarcado que se ha pasado de 3.500 millones de euros en gasto no financiero en 2014 a los 3.811 en 2017.