El Gobierno local pide financiación regional para las escuelas de música y danza

22/03/2018 - 16:09

El gobierno local del Ayuntamiento de Valdemoro reclama financiación regional para las escuelas municipales de música y danza, en apoyo a una campaña puesta en marcha por entidades como la Asociación de Escuelas Municipales de Música y Danza de la Comunidad de Madrid (ADEMUM) y la Asociación Madrileña de Alumnos de Música y Danza (AMAMyDAN).

VALDEMORO, 22 (EUROPA PRESS)

El alcalde Serafín Faraldos ha defendido que en Valdemoro hay más de 1.500 alumnos de estas materias y el Ayuntamiento no les va a "dejar tirados como hace la Comunidad de Madrid al no dotar de presupuesto a estas escuelas", pero ha reclamado que los consistorios no asuman toda la financiación porque las competencias educativas corresponden a las Comunidades Autónomas.

La escuelas de música y danza son, a juicio del regidor, "piezas esenciales en nuestra política cultural" y también educativa, por lo que "no son una excepción" y deben recibir presupuesto regional ya que siempre son los ayuntamientos "los hermanos pobres" de la financiación pública.

Faraldos ha recordado que el año pasado el Ayuntamiento ya envió una moción en este sentido al gobierno regional pero no han recibido respuesta, después de que desde 2013 la Comunidad de Madrid "dejara de financiar" estas escuelas y "diera a elegir" a los consistorios entre cerrarlas, afrontar privatizaciones traumáticas, subir las tasas a las familias, precarizar las condiciones del profesorado o aumentar los recursos municipales necesarios.

Por último el alcalde valdemoreño ha pedido un "marco normativo y económico estable" para todos los municipios de Madrid y la constitución de una mesa de trabajo sobre las escuelas de música "en la que estén representados todas las partes", tanto la Consejería como los municipios y docentes, alumnos y AMPA.

Además la página web www.sosmusicaydanza.es recoge firmas en toda España en apoyo a las escuelas de música y danza y la financiación regional de las mismas, con más de 15.000 adhesiones hasta el momento.