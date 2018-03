Almeida apunta a la "decrepitud política del personaje" creado por Carmena, refugiada en "echar la culpa a los demás"

22/03/2018 - 16:12

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha apuntado a la "decrepitud política del personaje" creado por la alcaldesa, Manuela Carmena, hace tres años, refugiada "en lo peor de la política", que es "echar la culpa a los demás".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Lo ha hecho en la comparecencia solicitada en el Pleno por los mil días de gobierno de Ahora Madrid aunque finalmente se ha centrado en las últimas mil horas, con la crisis de Lavapiés en el centro.

Almeida le ha preguntado a la alcaldesa si el jueves conocía a las 23.20 horas la información policial y el atestado. Si la respuesta es que 'no' debería cesar al delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, porque "le ocultó información". Si la tenía quien debía debatir es ella por su "irresponsabilidad institucional".

El popular le ha afeado que, en lugar de lanzar un mensaje de tranquilidad, escribió un tuit que "almentaba sospechas". Almeida también ha criticado que no regresara antes de París, por qué no apareciera públicamente antes y no el lunes, cuando negó en rueda de prensa que fuera a haber dimisiones porque "no hay nada reprochable".

A eso ha sumado "el secuestro de la cuenta de Twitter" de la Policía de Madrid, que "ayer sí informó de los sucesos en Lavapiés". Tampoco se ha olvidado de un tuit de la portavoz, Rita Maestre, que "alentaba sospechas" o el de la edil Rommy Arce, que "comparaba el asesinato de Lucrecia Pérez" con la muerte por infarto de Mmame Mbaye.