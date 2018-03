Cs acusa a Ahora Madrid de "jugar con expectativas de personas vulnerables" y de "ser expertos en crear humo"

22/03/2018 - 16:19

La portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha acusado este jueves en el Pleno al Gobierno municipal de "jugar con las expectativas de las personas vulnerables" y de "ser expertos en crear humo".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Así se ha expresado Villacís tras la comparecencia de la regidora, a petición del PP, para dar cuenta de los 1.000 días como alcaldesa. "Que luego hablen de inmigración... prometieron hace 17 meses una tarjeta de vecindad, pero saben que no lo van a hacer, porque ustedes juegan con las expectativas de personas vulnerables", ha reprochado a la bancada de Ahora Madrid.

Además, la portavoz de Cs ha reprochado a Carmena que "toque las encuestas". "Cuando me dice que desde 2016, el 74 por ciento está satisfecho de vivir en Madrid, de verdad que me hace sentir mal", ha cargado, para añadir que Carmena "no hace autocrítica". "Cuando dicen que buscamos (Cs) titular y foto, ¿qué hacen ustedes cuando van a un CIE, decir fotos no", ha comparado.

Villacís ha reprochado además las escasas inversiones del Ayuntamiento, un 33 por ciento. "No hablan de las juntas de distrito donde cada vez hay más gente, no dice que la velocidad de EMT ha bajado, que el Samur tarda una hora de más en llegar a los vecinos", ha lamentado.

"Estos 1.000 días se condensan en estos 10 días. Cesó a un edil al día de llegar al Gobierno por unos tuits por los que pidió perdón, y hoy es incapaz de cesar a un concejal responsable de la mayor crisis en Madrid en los últimos años", concluido.