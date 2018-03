Almeida asegura que Carmena "en estado puro" es "el realismo mágico" porque "dice una cosa y hace la contraria"

22/03/2018 - 17:08

El portavoz del PP en el Consistorio madrileño, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este jueves en el Pleno municipal que la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, "en estado puro" es el mayor referente del "realismo mágico", ya que "dice una cosa y hace la contraria".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Manuela Carmena en estado puro, el realismo mágico. Decir una cosa y hacer la contraria", ha expresado Almeida, para criticar a renglón seguido la inacción de la regidora tras el tuit de la concejala-presidenta de Usera y Arganzuela, Rommy Arce, en el que comparaba la muerte por infarto de miocardio del mantero senegalés Mmame Mbaye con el asesinato xenófobo de Lucrecia Pérez.

Sobre los disturbios acaecidos en Lavapiés, el portavoz popular ha preguntado "¿por qué no volvió (Carmena) inmediatamente de París, por qué la alcaldesa de la gente, que vino a las instituciones, no ha sido capaz de compartir su sufrimiento con vecinos de Lavapiés?".

Otro de los reproches del portavos popular ha sido la no respuesta de la regidora a Societat Civil Catalan (SCC) que le enviaron una carta en la que pedían entrevistarse con ella. En este punto ha recordado que Manuela Carmena sí se reunió en Cibeles con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

También le ha recordado a Carmena que se ha archivado la causa contra el Open de Tenis que presentaron los ediles de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, "que para ella no estaban imputados", ha criticado. "Si yo fuera la alcaldesa me preocuparía de que los jueces me estuvieran enmendando la plana", ha indicado.

Por otra parte, ha pedido a Manuela Carmena que explique "por qué no se entiende con nueve ediles de Ahora Madrid ni con el PSOE".