Dañan en Ibiza el molino de Es Porxet, Bien Catalogado desde 2002

22/03/2018 - 17:08

El Consell de Ibiza ha lamentado el acto vandálico que ha sufrido el molino de Es Porxet, un elemento de titularidad pública protegido con la figura de Bien Catalogado desde 2002 y que es una muestra de la actividad molinera que dio nombre al lugar donde está ubicado, el Puig des Molins.

IBIZA, 22 (EUROPA PRESS)

Según ha informado la institución, unos desconocidos han realizado pintadas con spray en la entrada y otras partes de este molino, una construcción muy antigua que podría ser uno de los cuatro molinos de Poniente que aparecen en planos de 1.550.

Este elemento cuenta en el subsuelo con una cavidad subterránea que podría ser de origen púnico y que fue reutilizada como almacén. Desde el Consell han realizado un llamamiento a los ciudadanos para que denuncien ataques contra el patrimonio.

"No es sólo el coste económico de borrar las pintadas, que se deberá pagar con dinero público, es también el ataque a un elemento que nos pertenece a todos.

Es una cuestión de autoestima, ya que difícilmente podemos pedir respeto hacia nuestro patrimonio cultural e histórico-artístico a quien no actúa con civismo simplemente porque no conoce y no valora lo que tiene", ha dicho el conseller de Cultura y Patrimonio, David Ribas.

Ribas ha anunciado que van a denunciar los hechos en instancias policiales.