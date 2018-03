Cataluña. la cup impedirá con su abstención la investidura de turull como presidente de la generalitat

22/03/2018 - 16:56

La CUP ha decidido en una reunión celebrada a primera hora de esta tarde que se abstendrá en la votación para investir presidente de la Generalitat de Cataluña a Jordi Turull, por lo que los independentistas no sumarán los apoyos suficientes y el exconsejero no saldrá elegido.

Así lo decidió la formación anticapitalista tras la reunión de su Consejo Político, que acordó que los cuatro parlamentarios catalanes finalmente se abstendrán en el Pleno de investidura de esta tarde. La CUP distribuyó un comunicado minutos antes de que comenzara el Pleno de investidura. "La propuesta de gobierno de Junts per Catalunya y ERC no avanza en la construcción de medidas republicanas ni sociales que respondan a los derechos y a las necesidades de la clase trabajadora y del resto de clases populares", indican los anticapitalistas.

Mantienen que la convocatoria de este Pleno ha resultado de la decisión común entre ERC y Junts per Catalunya, sin tener en cuenta a la CUP, y consideran que el Estado "quiere condicionar la acción política a través de la Justicia, y eso no lo podemos permitir".

Con todo, subrayan que es necesario coordinar la acción "antirepresiva" para que "nos haga más fuertes políticamente" y, por eso, no hay que hacer política "a golpe de citación del juez (Pablo) Llarena". Defienden, además, la instauración de un programa de gobierno "valiente" para Cataluña que continúe "el mandato" que, a su juicio, emana del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Si se confirma la abstención de los cuatro diputados de las CUP, Turull no será investido presidente de la Generalitat en primera vuelta, en la que será necesaria la mayoría absoluta (68 votos). Tampoco reunirá los votos requeridos en segunda vuelta, en la que hará falta una mayoría simple, es decir, más síes que noes, ya que previsiblemente votarán en contra Ciudadanos, PSC, Catalunya En Comú y el PP, que suman 65 votos, mientras que ERC y Junts per Catalunya sólo pueden llegar a 64, ya que dos de sus diputados, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconsejero de Sanidad Toni Comin, no pueden votar al estar en Bélgica.

