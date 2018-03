Cs pide al PSOE que no "engañe" a los ciudadanos con el 75% del descuento y les remite a la negociación de los PGE

22/03/2018 - 17:30

El diputado de Ciudadanos (Cs), Fernando Navarro, ha pedido al PSOE que no "engañe" a los ciudadanos con el 75 por ciento de descuento a los residentes y les ha remitido a las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) Durante la Comisión de Fomento celebrada este jueves en el Congreso de Diputados, Cs se ha abstenido en la votación de una proposición no de ley (PNL) presentada por el PSOE en la que se incluía el incremento del descuento.

PALMA DE MALLORCA, 22 (EUROPA PRESS)

Navarro ha señalado que "se trata de una propuesta que no se acompaña de ningún estudio de demanda ni de coste". "Una vez más el PSOE quiere usar Fomento como bolsa de caramelos para ganar votos", ha manifestado.

"Seguir con el 'no es no' mientras se presentan proposiciones sin decir cómo se van a pagar es engañar a los ciudadanos", ha dicho el diputado de Cs en el Congreso, quien ha insistido en que "las cosas no se consiguen con declaraciones llamativas sino negociando".