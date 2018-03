Rajoy suspende su viaje a angola de este sábado

22/03/2018 - 17:18

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, suspendió este jueves el viaje que tenía previsto a hacer a Angola el próximo sábado, 24 de marzo, para estar en España este fin de semana tras participar en Bruselas en el Consejo Europeo.

Según informaron fuentes gubernamentales, este viaje, que iba a prolongarse hasta el lunes 26, se ha "aplazado" por "motivos de agenda". Esta decisión coincide con la celebración esta tarde de la sesión de investidura en el Parlamento catalán a la que se somete Jordi Turull. No obstante, tras la decisión de las CUP de abstenerse en la votación, los independentistas de Junts per Catalunya y ERC no sumarán los apoyos suficientes.

Además, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha citado a las 10.30 horas de este viernes a todas las partes personadas en la causa que instruye en relación con el proceso secesionista en Cataluña, para notificarles el auto de procesamiento. Los abogados de Carles Puigdemont y de los otros 27 investigados tendrán que pasar por el alto tribunal para recoger el auto.

A la misma hora, el magistrado ha citado a seis de los encausados, Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa y Marta Rovira. Irán acompañados de su letrado, "a fin de practicar la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal" sobre las medidas cautelares que les afectan y que podría endurecer ante la proximidad de juicio.

