Otea no presentó "en tiempo y forma" el proyecto 'Bocados del Cofrade', dice Rosón

22/03/2018 - 17:33

El concejal de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, Rubén Rosón (Somos), ha explicado este jueves, a preguntas de los periodistas, las razones de que el Ayuntamiento no presenta conjuntamente con la asociación Hostelería y Turismo de Asturias (Otea) el certamen gastronómico 'Bocados del cofrade', como sí hizo oros años.

OVIEDO, 22 (EUROPA PRESS)

"Este año lamentablemente la presentación no se hace a nivel municipal y no hay apoyo económico del Ayuntamiento porque Otea no lo solicitó en tiempo y forma", ha explicado Rosón.

El concejal de Economía ha insistido en que desde el consistorio han mantenido y siguen manteniendo la "mano tendida" para colaborar en los proyectos que se pongan en marcha, pero ha insistido en la necesidad de que Otea presente la documentación necesaria para que el Ayuntamiento pueda colaborar.

Así, ha explicado que ya enero se pusieron en contacto con la asociación y su presidente, José Luis Álvarez Almedia, para expresar la "total colaboración" municipal en los diferentes certámenes gastronómicos que se celebran en Oviedo.

Sin embargo, ha comentado que para 'Bocasos del Cofrade', Otea no ha remitido ni siquiera un proyecto con un presupuesto para la correspondiente tramitación administrativa.

Algo parecido, recordó ocurrió con El Antroxu, cuando la asociación tampoco lo hizo y cuando lo entregó, dos días antes, ya era tarde para la correspondiente tramitación.

No obstante, Rosón confía en que para los próximos certámenes si puedan colaborar conjuntamente y que Otea envíe sus proyectos en tiempo y forma. "Oviedo tiene cada vez mas eventos gastronómicos, ligados al sector, del que Otea es parte importante; por eso queremos colaborar con ellos, le tendemos la mano", ha insistido.