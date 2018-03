La Comunidad está abierta a negociar modelo de financiación y mantener la actual corresponsabilidad fiscal

22/03/2018 - 18:06

Podemos dice que Cifuentes podría explicar su "notable conocimiento de financiación autonómica" en la comparecencia de la consejera de Economía

La consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha asegurado este jueves que el Gobierno regional está abierto a negociar un modelo de financiación autonómica "transparente", pero manteniendo la actual corresponsabilidad fiscal.

Así, lo ha expuesto la consejera durante su comparecencia, a instancias de la formación morada, sobre el informe de los Expertos sobre el Sistema de Financiación Autonómica.

El diputado de Podemos Eduardo Gutiérrez ha ironizado este jueves que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, podría haber ido a la comparecencia de la consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo, sobre el sistema de financiación; "para explicar su conocimiento y cómo ha adquirido esos conocimientos", en referencia a la polémica de las notas de su máster.

"¿Creen ustedes que podemos debatir del sistema de financiación autonómica sin conocer el notable Trabajo de Fin de Máster de Cifuentes? Me refiero a la asignatura del máster que se refería al objeto de esta comparecencia, podríamos haberla suspendido hasta que apareciese el Trabajo de Fin de Máster. Decía ayer que nunca se había escondido y que no se iba a esconder; ya que tiene un conocimiento notable del sistema de financiación autonómica que venga a explicarnos sus conocimientos y cómo ha adquirido esos conocimientos", ha ironizado el diputado de Podemos.

La consejera de Economía, antes de adentrarse en la materia de la financiación autonómica, ha contestado a Gutiérrez que confía "plenamente" en la ética y honorabilidad de Cifuentes", que cree "en las Instituciones, en un rector y cinco profesores que merecen respeto".

Durante su comparecencia, la consejera ha expuesto que está abierta a la negociación de un nuevo modelo de financiación que pueda beneficiar a todas las comunidades autónomas, siguiendo una serie de ejes y principios que nos parecen fundamentales y que en gran medida son coincidentes con la exposición del grupo de expertos.

El modelo debe, a su juicio, "simplificarse y ganar en transparencia en su negociación" y ejecución posterior. Además, "debe ser negociado de forma multilateral" en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y en sus distintos órganos de trabajo y foros de discusión.

Hidalgo ha sostenido que el modelo "debe ahondar o, al menos, mantener la actual corresponsabilidad fiscal", algo en lo que coincide "el informe principal de los expertos". "No tendría sentido un modelo de financiación que planteara, como pretenden algunas comunidades, mermar la capacidad normativa en la vía de los ingresos", ha incidido.

En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio, la consejera ha señalado que es "un impuesto que debe desaparecer" al "muy defectuoso, con escasa capacidad recaudatoria y totalmente desincentivador de la economía, como demuestra que ha desaparecido de la gran mayoría de los países de la OCDE".

Además, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones no están de acuerdo "con establecer tipos uniformes para todas las comunidades, eliminando la competencia fiscal"; al igual que tampoco con la aprobación de planes de reestructuración que incluyan cualquier tipo de condonación, quita o amortización del principal de los pasivos financieros.

"En conclusión, la Comunidad afronta el proceso de reforma del actual Sistema de Financiación Autonómica desde la lealtad institucional con el resto de actores implicados, pero con firmeza en la defensa de nuestras propuestas que nos permita avanzar, orgullosos de nuestra necesaria contribución a la solidaridad", ha aseverado Hidalgo.

"ACTITUD REMOLONA"

El diputado de Podemos le ha espetado la "actitud remolona de la consejera", que "dilatan y postergan las explicaciones a los madrileños. Según ha explicado, el comité técnico permanente de evaluación remitió cuestionario a todas las comunidades para que contestasen, pero la consejera no contestó a ese cuestionario.

"Usted no lo ha hecho, por eso su comparecencia es necesaria y es necesario conocer y si ese conocimiento notable que tiene la presidenta nos sirve para que nos conteste usted para que nos diga, si cree que que hay insuficientes recursos en el sistema o simplemente que estén mal distribuidos", ha vuelto a ironizar el parlamentario de Podemos.

Además, ha lamentado que el modelo propuesto por el Gobierno es de "difícil coyuntura económica", que "no se ha podido reformar en los próximos años porque existe un abanico en el que no hay correlación final".

La diputada de Ciudadanos Susana Solís ha criticado que el sistema actual de financiación autonómico es "negativo", algo en lo que "coinciden los expertos" y que inciden en una "urgente reforma". "El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy llegó y no hizo nada por modificar este modelo que tanto castiga a la Comunidad de Madrid", ha lamentado la diputada de Ciudadanos.

Así, Solís ha recordado que se reunió "por fin" el comité de expertos y los trabajos "iban a empezar en septiembre del año pasado". Sin embargo, según ha explicado lo "único" que saben es que "no hay fecha aún para entregar una primera propuesta" y "no han sido capaces de ponerse de acuerdo en su partido".

En la misma línea que Podemos, la diputada socialista Reyes Maroto también ha abogado porque esta comparecencia la hubiera hecho la presidenta regional, "quien habría demostrado lo mucho que sabía en derecho autonómico y la presidenta hubiera demostrado tener conocimientos amplios".

Según Maroto, el consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno, Ángel Garrido, Gha señalado que no daría la información de lo que versaba el TFM de Cifuentes porque sería alimentar a la oposición. "Se equivoca porque los que quieren conocer todo es la Ciudadanía madrileña", le ha espetado la socialista.

A esto, la consejera de Economía le ha reprochado a la parlamentaria del PSOE que sea profesora de Universidad y "no manifiesta manifiesta los máximos respetos por los profesores" que calificaron a Cifuentes.

PP: "LES GUSTA IR DE CACERÍA"

Por su parte, el diputado popular Pedro Muñoz Abrines ha recriminado a la oposición que les gusta "mucho" ir "de cacería en una democracia y Estado de derecho con la mentira y la desidia y a inmersión de la carga de la prueba".

"En ese terreno les da igual cuando fomentan ciertos bulos, cuando se trata de manchar la imagen de una persona por tener un máster. Hoy ha quedado claro que unos no lo hubieran aprobado nunca teniendo en cuenta los que han dicho del sistema de financiación de España", ha criticado el popular.

Así, ha incidido en que con esta iniciativa acordaron "que viniesen una serie de expertos a hablar de la financiación autonómica" y ha avanzado que "en abril van a venir cuatro". A su juicio, lo "normal" es que este debate "se hubiese producido con todos los expertos".

"Por lo tanto, señor Gutiérrez traer este tipo de discursos es muy fácil, fíjese lo que no se puede hacer es soplar y sorber al mis tiempo. En el PP estamos de acuerdo que no podemos imponer ni aprobar por decreto o por ley algo que las comunidades autónomas no quieran tener", ha concluido.