La Comisión de Investigación de la SVAV cita a León de la Riva seis días antes de su juicio por las 'Comfort Letter'

22/03/2018 - 18:14

Herrero (PSOE) considera que las sesiones van "en declive" pues no se ha relevado información que no se supiera

VALLADOLID, 22 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Investigación de la gestión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) ha acordado este jueves citar para su próxima sesión, que se aplaza al 19 de abril, al actual portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular, Jesús Enríquez, el exedil del PP José Antonio García de Coca y el exalcalde Francisco Javier León de la Riva, que tiene fijado el juicio por la firma de las Cartas de Conformidad para el día 25 del mismo mes.

Así lo han acordado los miembros de la Comisión en la reunión celebrada este jueves, en la que ha comparecido sólo el exdirector de Planificación Estratégica de Adif Vicente Gago quien ha planteado su punto de vista de la gestión entre los años 2004 y 2011, cuando ha atribuido las dificultades del proyecto a la crisis y a las modificaciones obligadas por la declaración de impacto ambiental realizada en el año 2005.

Al concluir la intervención "profusa", según la ha calificado la presidenta de la Comisión, Charo Chávez, intervención de Gago, los miembros han abordado la fecha para la próxima sesión que debido a los problemas para fijarla los días 5 o 6 de abril, que sería lo que corresponde, se ha optado por retrasarla al 19 de abril y tratar de celebrar una jornada "completa" en la que se asegure la presencia de al menos tres comparecientes.

Se cuenta ya con la confirmación inicial de asistencia del exdirector general Financiero de Adif Miguel Miaja y del actual edil del PP y exconcejal del equipo de Gobierno Jesús Enríquez, que ha manifestado su flexibilidad para la fecha. Además, se citará, al menos, al exconcejal de Urbanismo del PP José Antonio García de Coca y al exalcalde 'popular' León de la Riva.

Se da la circunstancia de que el exprimer edil tiene fijado ya para el día 25 de abril, menos de una semana después de la reunión, el juicio por el caso de la firma de las Cartas de Conformidad para el préstamo de 404 millones de la SVAV, por las que la Fiscalía le pide un total de 9 años de prisión y 33 de inhabilitación por tres delitos de prevaricación y falsedad documental; mientras que el Ayuntamiento, como acusación particular, reclama tres años de cárcel y nueve de inhabilitación.

En este sentido, su compañero de candidatura en las Elecciones Municipales de 2015 y actual portavoz del PP, Antonio Martínez Bermejo, ha recordado que León de la Riva se encuentra inmerso en un proceso judicial y "él tendrá que tomar decisión en su conveniencia y su libertad". Al tiempo, ha recordado que "ya no está relacionado directamente con el Ayuntamiento".

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Pedro Herrero, ha considerado que, aunque el exalcalde "simpre ha dicho que es muy valiente, que va a pecho descubierto" le "cuesta creer" que vaya a acudir a la comparecencia. "Todo indica que no lo hará", ha aventurado el concejal del PSOE.

Si ellos dos comunicaran que no asistirán, se seguiría la lista hasta conseguir un tercero y los dos siguientes en la lista serían los otros dos exconcejales del PP que también serán juzgados en el mismo proceso que León de la Riva, Alfredo Blanco y Manuel Sánchez. Para llegar a un representante que no tenga causa pendiente relacionada con el proyecto ferroviario habría que llegar a la también exedil 'popular' Cristina Vidal.

El motivo del señalamiento de la próxima sesión para el día 19 de abril reside en que el jueves 5 de abril, día que correspondería, no se puede celebrar debido a que ese día se convocarán numerosas comisiones previas al Pleno de la semana siguiente. La idea inicial ha sido retrasarlo al viernes 6, pero la imposibilidad de asistir por parte del portavoz del Grupo Popular ha llevado a decidir celebrar una sesión lo más amplia posible el día 19.

Por ello, el secretario general del Ayuntamiento, Valentín Merino, ha explicado que comenzará a enviar citaciones este lunes, con tiempo suficiente, e incluso se le ha planteado que ponga una fecha límite para comunicar la respuesta y poder así correr la lista.

De hecho, la presidenta de la Comisión ha reconocido las "dificultades" que han encontrado para que las personas que figuran en la lista confirmen su comparecencia. De hecho, de los diez técnicos de la Junta y de Fomento que figuraban en ella, sólo han acudido dos --Eduardo Molina Soto el pasado 22 de febrero y Vicente Gago este jueves--.

Charo Chávez ha explicado que el exdirector financiero ha justificado la "complicación" que presentaba el proyecto pues "dependía de la liberación de terrenos", al tiempo que ha mostrado su sorpresa porque "no estaba planificada" la forma en la que llegaría la alta velocidad a Valladolid.

"Había intereses que a veces coincidían y otras no, pero fue un proyecto complejo y no hubo mucha concreción en la planificación", ha apuntado la también portavoz de Sí Se Puede como "una de las causas" del fracaso del proyecto del convenio de 2003.

En este sentido, según Martínez Bermejo, además de las "dificultades" que planteó la crisis económica, Gago ha vuelto a referirse "sobre todo" a "la famosa Declaración de Impacto Ambiental del Ministerio de Fomento del Gobierno socialista" obligó a "cambiar los planes del soterramiento" y generó mayor coste y mayor complejidad para ejecutar la variante de mercancías.

Según el edil del PP, habría sido más conveniente que esa infraestrucutra hubiera discurrido más allá del polígono de San Cristóbal. Sin embargo, la opción de variante esta más compleja obligó a "tener que buscar financiación".

Bermejo, al igual que otros portavoces, ha señalado también que Gago ha explicado que Adif "no soterra si no nota una presión social, ciudadana y urbanística", por lo que ha considerado que "al no existir esa presión municipal, difícilmente podría haberse seguido" con el proyecto, que fue iniciado en el año 2003, con Gobierno municipal del PP, pero que se ha descartado definitivamente en 2017 ya con el equipo encabezado por el socialista Óscar Puente.

En este sentido, según Chávez, Gago ha insistido en que el interés de Adif "nunca es hacer soterramiento", pero aceptan lo que supone "de interés urbano y para la ciudadanía". Sin embargo, ha recordado que ha habido ejemplos "suficientemente problemáticos". La portavoz de Sí Se Puede ha concretado que "todo lo que sean túneles suponen encarecimiento del mantenimiento y la construcción".

Por su parte, el concejal de Urbanismo y representante de Valladolid Toma la Palabra, Manuel Saravia, ha apuntado que Vicente Gago ha "reiterado que una buena integración urbana no pasa sólo por el soterramiento" y ha dado "ejemplos europeos" con integración en superficie.

Tanto Saravia como Charo Chávez han destacado las referencias al debate sobre la estación soterrada o no y el edil de Urbanismo ha destacado que Gago ha incidido en que mantenerla en superficie "es lo más sensato".

Por su parte, el portavoz socialista, Pedro Herrero, ha incidido en la conclusión de que la Comisión va "en declive", pues percibe "muchas reiteraciones", al tiempo que considera que en estos meses de trabajo "no se ha relevado información que no se supiera hace tiempo".

De hecho, ha aseverado que "lo relevante está fuera" de la Comisión, en quienes no han acudido a la citación, "por qué no quieren venir" y "lo que sucede en los tribunales". Asimismo, ha considerado que habría que reflexionar sobre el sistema que se ha seguido para el funcionamiento de este órgano, adaptar el trabajo y tratar de "ir al grano".