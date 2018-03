Dimite alcalde de Viguera (La Rioja) tras conocerse su detención por presunta falsedad documental y malversación

22/03/2018 - 18:18

El alcalde de Viguera (La Rioja), Aitor Santibáñez, del Partido Popular, ha dimitido de su cargo, de acuerdo con su formación, tras conocerse por los medios de comunicación, su detención, el pasado martes, por un presunto delito de malversación de caudales públicos y falsedad documental.

LOGROÑO, 22 (EUROPA PRESS)

La noticia de la dimisión la ha dado a conocer está tarde el coordinador del PP de La Rioja, Diego Bengoa, que ha indicado que Santibáñez deja la alcaldía para defenderse de "la mejor manera posible", al tiempo que ha anunciado que ha sido suspendido "cautelarmente su militancia" en el partido, "tal y como marcan los Estatutos".

En comparecencia de prensa, Bengoa ha señalado que una vez conocido la noticia de la detención días atrás del primer edil de Viguera, no por boca del propio alcalde, sino por los medios de comunicación, la dirección del PP se ha reunido con él, y se la ha pedido que dimitiera para "poder defenderse de la mejor manera posible y con todas las garantías que marca la Ley".

Por ello, a las 15,10 horas se ha presentado su dimisión en un registro oficial de la Comunidad Autónoma de La Rioja. No obstante, el coordinador del PP, cuya formación cuenta con 5 concejales, por uno PSOE y otro PR+, ha señalado que los vecinos de Viguera que "se queden tranquilos porque seguiremos representándoles de la mejor manera posible y trabajando por hacer cosas en el pueblo, como siempre hemos hecho".

Respecto a los hechos por los que fue detenido, Bengoa no ha querido entrar en más detalles "al ser un tema judicializado", por lo que "no me corresponde a mi hacer juicios de valor".

Precisamente, Santibáñez tenía esta misma mañana un juicio en Logroño, por otro asunto, que se ha suspendido al no presentarse a declarar dos guardias civiles. En concreto, se le acusaba, junto a otro concejal, de pinchar tres ruedas del vehículo de un miembro de la asociación ecologista Amigos de La Tierra.