El Ayuntamiento de Bermeo defiende limitar el aforo en San Juan de Gaztelugatxe, aunque rechaza que se cobre entrada

22/03/2018 - 18:22

La alcaldesa de Bermeo, Idurre Bideguren, ha defendido que se limite el aforo en San Juan de Gaztelugatxe para evitar "masificaciones" en este enclave, si bien ha rechazado que se cobre entrada por "acceder a un entorno natural".

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

En una rueda de prensa, la regidora vizcaína ha considerado que el hecho de que la Diputación de Bizkaia haya presentado este pasado martes un proyecto de actuación en San Juan de Gaztelugatxe, para su debate con las distintas instituciones y agentes, es una "buena noticia", ya que el Ayuntamiento de Bermeo "lleva años poniendo en evidencia la necesidad de realizar un plan" para este entorno.

Bideguren ha insistido en que es necesario "proteger" Gaztelugatxe y "subsanar las debilidades que presenta", teniendo en cuenta el incremento de visitantes que ha experimentado en los últimos años. No obstante, ha criticado las "formas" de la entidad foral, a la que ha censurado que haya hecho pública su propuesta "sin presentárselo antes al Consistorio bermeano ni al resto de los agentes implicados".

En este sentido, ha explicado el Ayuntamiento ha planteado "muchas propuestas" como "el camino desde Bermeo hasta Gaztelugatxe, mejorar los accesos a Gaztelugatxe, aparcamientos disuasorios en Bermeo, reforzar el transporte público, baños públicos, creación de un ente entre todos los agentes implicados".

"Esperemos que todo el trabajo que hemos realizado y todas nuestras aportaciones estén reflejadas en este plan y, si no es así, el Ayuntamiento de Bermeo, junto con la ciudadanía, la empresas del sector turístico y los miembros de la Comisión de San Juan, trabajará y elaborará las correcciones y aportaciones que sean necesarias para presentárselas a la Diputación", ha indicado.

En este sentido, ha explicado que está previsto celebrar un encuentro el próximo 18 de abril en la sala Nestor Basterretxea para recoger las opiniones de los ciudadanos, que se tendrán en cuenta para elaborar "las aportaciones y correcciones" al plan foral.

Asimismo, el Ayuntamiento tiene previsto mantener una reunión con la comisión de voluntarios de San Juan, que "lleva unos 40 años cuidando el entorno de Gaztelugatxe", para analizar conjuntamente el plan, debatirlo y realizar aportaciones.

Bideguren ha reclamado que el plan "ponga las medidas" para proteger el entorno natural de Gaztelugatxe, cuyo valor paisajístico es "incomparable", pero ha precisado que es "igual de importante que ponga en valor la identidad de Gaztelugatxe, unida a Bermeo, su historia, tradiciones y manera de ser de los bermeanos, ya que se trata de nuestro tesoro especial".

SIN COBRAR EL ACCESO

En relación a las posibilidades de control de accesos que propone el documento elaborado por la Diputación, ha subrayado que "no se puede cobrar para acceder a Gaztelugatxe". "No se puede cobrar por acceder a un entorno natural. Otra cosa sería ofrecer algún servicio añadido, pero sólo por acceder no se puede cobrar", ha indicado.

No obstante, se ha mostrado partidaria de controlar el aforo para evitar "masificaciones" en Gaztelugatxe "en momentos y días puntuales", con el objetivo, por un lado, de cuidar el medio ambiente, y, por otro, de que "las personas puedan seguir disfrutando de este enclave maravilloso".