Cataluña. cataluña tendría una nueva cita con las urnas el 15 de julio si antes no se logra investir a un presidente

22/03/2018 - 17:44

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

El 15 de julio podría ser la fecha de las próximas elecciones en Cataluña en el supuesto de que este jueves Jordi Turull reciba más votos en contra que a favor para ser investido presidente de la Generalitat y que en los próximos dos meses ningún otro candidato lograra los apoyos suficientes para presidir el Gobierno de la comunidad autónoma, ya que en ese caso se disolvería el Parlament y se convocarían elecciones.

La Ley de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno, en su artículo 4.6, señala que "si transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura no ha sido elegido ningún candidato o candidata, la legislatura queda disuelta automáticamente y el presidente o presidenta de la Generalitat en funciones convoca elecciones de forma inmediata, que deben tener lugar entre cuarenta y sesenta días después de la convocatoria".

En este caso tendría que ser el Gobierno central quien convocase estos comicios autonómicos en virtud de las competencias asumidas tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, como ya ocurrió en la convocatoria electoral del 21 de diciembre de 2017.

El artículo 4.4 de la citada ley indica que "si el candidato o candidata no consigue la mayoría absoluta, puede someterse, dos días después, a un segundo debate y a una segunda votación, en la que bastará la mayoría simple", pero esta circunstancia sólo se produciría si en la primera votación obtiene una mayoría simple, algo que no ocurrirá si las CUP se abstienen, ya que en ese caso los votos en contra superarán a la suma de los diputados de ERC y Junts per Catalunya.

En aplicación de estos cálculos, respaldados por varias fuentes políticas en Cataluña consultadas por Servimedia, y siempre que no resulte otro canditato elegido presidente, llevarían a que la disolución del Parlament se produzca el 22 de mayo si finalmente la votación para investir a Turull se produce hoy. A esta fecha habría que sumar los 54 días que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) estima entre la convocatoria y la cita de los ciudadanos con las urnas.

(SERVIMEDIA)

22-MAR-18

MFN/MML/LDS/gja