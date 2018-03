El PSOE de Valencina precisa que sólo ha habido un "aumento de dietas" que abarca también al concejal del PP

Después de que el presidente del PP de Valencina de la Concepción (Sevilla), Ramón Peña, acusase al gobierno local del socialista Antonio Manuel Suárez de subir "un 25 por ciento los sueldos de los concejales socialistas y la asignación a plenos para los concejales no adscritos", tres de los cuales son ediles expulsados por el PP por promover una moción de censura junto a los ediles de Construyendo Valencina-IU, el gobierno local del PSOE ha precisado que sólo ha sido aprobado "un aumento de dietas común a todos los concejales con derecho a cobrarlas, incluido el concejal del PP".

En un comunicado recogido por Europa Press, el Gobierno local de Valencina ha precisado que el acuerdo plenario aludido por el PP comprende "una compensación dirigida tanto a los concejales no adscritos como al resto de miembros de la Corporación que tienen derecho al abono de dietas, entre los cuales figura también el concejal del Partido Popular" Ramón de la Cerda, el único edil del PP no expulsado del partido al desligarse finalmente de la citada moción de censura.

TAMBIÉN EL CONCEJAL DEL PP

Según el PSOE, "esta cuestión se regula en las bases de ejecución del presupuesto municipal, que se aprueba, junto a todos los trámites relacionados, en el pleno de aprobación del presupuesto de diciembre de 2017", toda vez que no cabe tacharla de "cambio in extremis" porque "el asunto fue dictaminado favorablemente en la comisión informativa previa al pleno que aprobó el presupuesto".

En cuanto a las críticas por la no actualización del convenio colectivo de los trabajadores municipales, el Gobierno local socialista alega que el nuevo convenio "se encuentra actualmente en fase de tramitación", negando además que se haya incurrido en ninguna vulneración del Pacto Antitransfuguismo, porque "la ley traslada que no debe haber trato de favor ni mejora en las condiciones de los concejales no adscritos frente al resto, como así ocurre en este caso".

"El aumento de dietas es común a todos los concejales con derecho a cobrarlas, incluidos los no adscritos y el propio concejal del PP", asevera el Gobierno local del PSOE, que defiende que "lejos de intereses particulares, la gestión municipal ha permitido destinar en los actuales presupuestos más de 300.000 euros a incrementar las partidas de emergencia social, las becas al estudio y el impulso a la cultura y el deporte".