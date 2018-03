La feria de la industria química y el plástico ChemPlast Expo llega en noviembre centrada en la innovación

22/03/2018 - 19:04

El evento anual sobre el sector de la química y el plástico ChemPlast Expo llegará a Ifema los próximos 6,7 y 8 de noviembre, centrándose en esta edición en la innovación y la apuesta por la digitalización e industria 4.0.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Según ha informado Ifema, ChemPlastExpo es "mucho más" que una plataforma comercial, es un punto de encuentro para el intercambio de conocimiento de dos sectores "en crecimiento"; y un espacio de generación de negocios, colaboraciones, presentaciones de novedades y proyectos para las empresas fabricantes, distribuidoras y usuarias. Además, reúne a las organizaciones públicas y privadas vinculadas con el objetivo de "impulsar todas sus nuevas iniciativas".

El encuentro contará con el Congreso de Química Aplicada, en el que se podrá descubrir la innovación, tecnologías y tendencias en el ámbito de la química aplicada en 6 industrias verticales; y el Congreso Europeo de Ingeniería del Plástico, una cita con los profesionales que buscan descubrir las tecnologías para hacer frente e impulsar la denominada Industria 4.0, con soluciones de ciberseguridad industrial, fabricación aditiva, IoT, eficiencia energética industrial, economía circular y sostenibilidad medioambiental y las tendencias y nuevos modelos de negocio en el sector del plástico, aplicados a 4 industrias verticales.

Junto al congreso, habrá una zona expositiva "dinámica y funcional" rodeada de espacios destinados a eventos de todo tipo relacionados con la química y el plástico que serán conducidos por los partners y participantes en el proyecto.

Destacan entre ellos el Leadership Summit, un almuerzo con los líderes industriales del sector y stakeholders, el Science Campus que congrega a todos los centros tecnológicos y startups que aportan nuevas soluciones al mundo del plástico y la química en general, o el Labtech Innovation Theatre, un espacio donde presentar las innovaciones y retos del futuro de ambos sectores.

Directivos, gestores, técnicos, responsables de planta y especialistas de sectores como la alimentación, packaging, automoción, pharma, cosmética, electrónica, recubrimientos, entre otros, asistirán a ChemPlastExpo en busca del más amplio e innovador catálogo de soluciones que le ayude a identificar sus oportunidades, y un programa de conferencias que les ayudaran a impulsar su área de negocio a una nueva dimensión.

Más de 40 organismos y organizaciones de ámbito europeo y nacional ya apoyan el evento, entre ellas Enterprise Europe Network, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, Fedit (Red de centros tecnológicos), AEMAC (Asociación Española de Materiales compuestos), el Centro Español de Plásticos, el Centro Tecnológico AITIIP, la IASP (global network for science parks and areas of innovation) y ANAIP (la Asociación Española de Industriales de Plásticos.