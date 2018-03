Los interinos docentes piden una reunión con Educación y desvincular la OPE de las listas de contratación temporal

22/03/2018 - 19:07

Critican que la OPE docente no da "un trato adecuado y digno" al colectivo de interinos

PAMPLONA, 22 (EUROPA PRESS)

La Plataforma de Interinos Docentes de Navarra (PIDNA) ha reclamado que se desvincule la Oferta Pública de Empleo (OPE) docente planteada por el Gobierno de Navarra de la gestión de listas de interinos.

La plataforma, integrada en estos momentos por 750 de los 1.800 interinos docentes de Navarra, ha celebrado este jueves una rueda de prensa para expresar el "hartazgo y malestar generalizado" en el colectivo. Han ejercido como portavoces de la plataforma José Ignacio Sánchez, Lidia Sánchez, Guillermo Jiménez, Cristina Oses, Lorena Llano y Ana Liñero, profesionales interinos de diferentes ámbitos de la enseñanza en Navarra.

En esta rueda de prensa, la PIDNA ha convocado una concentración que tendrá lugar, este sábado a las 12.00 horas, frente al Palacio de Navarra.

Los representantes de la plataforma han reclamado la "estabilidad" del colectivo y han pedido una reunión con la consejera de Educación, María Solana, para que "al menos se nos tenga en cuenta" a la hora de elaborar la Orden Foral de gestión de listas. "Hay tiempo para sentarse, hablar y negociar una Orden Foral que satisfaga a todos", han insistido desde la plataforma.

Las reivindicaciones de la plataformas se basan en cuatro puntos. Por un lado piden la desvinculación de la OPE y la lista de contratación temporal. Asimismo, piden una "rebaremación cada dos años, independientemente de que haya oposiciones o no, que tenga en cuenta la experiencia, la formación y la nota de oposición"; que se mantenga la nota más alta de las tres últimas convocatorias con carácter retroactivo; y que la experiencia docente en centros educativos públicos de Navarra "cuente el triple que la experiencia en centros de otras comunidades".

Guillermo Jiménez ha criticado que "está completamente vinculada la lista de gestión de interinos con la oposición, de manera que quien no se presente a las especialidades convocadas y la supere se verá relegado de esa lista". "Gente que lleva trabajando desde 2008" y que "ha aprobado oposiciones y ha demostrado de sobra su valía", ha subrayado.

En este sentido, Lorena Llanos ha indicado que, a partir de este año, los exámenes "vuelven a ser eliminatorios". "Con lo cual no puedes demostrar tu valía defendiendo tu unidad didáctica porque si no pasas el primer examen teórico, totalmente subjetivo porque es un tema a desarrollar, no te dejan pasar a las siguientes pruebas".

La plataforma ha propuesto "volver a la situación que había en 2005" en la que "no había listas preferentes pero si aprobabas la oposición te contaba de alguna manera". Han abogado por "no desvincular totalmente" la OPE y las listas de gestión de interinos sino que "haya una parte que sea de nota y de méritos".

"LA OPE NO DA UN TRATO ADECUADO Y DIGNO A LOS INTERINOS"

Por su parte, José Ignacio Sánchez ha afirmado que la OPE propuesta por el Gobierno de Navarra "no nos va a dar un trato adecuado y digno a un colectivo que llevamos años trabajando en la administración" y "no tiene en consideración la labor que hemos venido desempeñando".

Sánchez ha destacado que los interinos "hemos sido parte activa en todos los Gobiernos que han venido presumiendo de un sistema educativo de calidad y que ahora, con esta OPE, se nos quiere echar por la puerta de atrás sin tener en cuenta nuestras demandas".

Ha pedido que se trate a los interinos "como personas y no como números". "Tenemos el derecho de continuar aquí trabajando y formando parte de un sistema educativo con el que nos hemos comprometido durante años y por el que hemos dado todo", ha reclamado.

Por otro lado, Guillermo Jiménez ha asegurado que la temporalidad en la Educación de Navarra, que ronda el 30%, "se va a reducir en un porcentaje mínimo" con la nueva OPE de manera que "las listas van a cambiar por completo". "Los centros se verían con mucho profesorado, no solo nuevo, sino que no sabe cómo funciona el sistema", ha advertido.