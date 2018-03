Naves Matadero estrena este jueves 'The End', la primera ópera Vocaloid de la historia sin escenario ni actores

22/03/2018 - 19:07

Naves Matadero estrena este jueves, a partir de las 20.30 horas, la primera ópera Vocaloid de la historia, 'The End', que no tiene orquesta, ni actores ni escenario.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

'The End' tendrá cuatro únicas funciones que tendrán lugar este mismo jueves, mañana y este sábado en el mismo horario. Este sábado también habrá otra sesión a las 18.30 horas. Los jóvenes entre 16 y 26 años con JOBO (Bono Joven Cultural) pueden adquirir entrada gratis para las sesiones de hoy y mañana.

Representada en el Théâtre du Châtelet de París, el Theatre of the National Opera & Ballet de Ámsterdam, el K6 de Hamburgo o el Bunkaramura Opera Hall de Tokio, 'The End' ha sido "alabada en medios internacionales como una obra única, exigente y contemporánea, llena de visiones surrealistas", según ha informado el Ayuntamiento.

Se trata de una ópera que no emerge de las cuerdas vocales de ningún intérprete humano, sino que se compone de música electrónica producida por ordenador e imágenes proyectadas en seis pantallas. Con el fin como tema, los artistas Keiichiro Shibuya, YKBX y Evala abordan "los problemas de realidad e ilusión alrededor de la vida y la muerte", con un trabajo multifacético que aúna arte tecnológico, cultura pop japonesa y artes escénicas.

La protagonista de 'The End' es la cantante de pop nipón Hatsune Miku cuyo nombre significa "primer sonido del futuro". Ha sido telonera en varias ocasiones de Lady Gaga y, tanto en su voz como su imagen, es una creación digital. "Sus canciones acumulan millones de visitas en internet, es una estrella sin carne ni huesos, pero con miles de fans, que realiza un viaje iniciático en la pantalla con un futuro incierto", señala el Consistorio.

LOS CREADORES

Keiichiro Shibuya es un músico japonés, fundador de ATAK, una discográfica musical que ha lanzado CDs de obras electroacústicas de vanguardia de varios artistas de todo el mundo.

YKBX es director, director de arte y creativo en otros géneros como ilustración y diseño gráfico. Y el tercer artista de The End es 'evala', músico y artista del sonido cuyas obras de electrónica e instalaciones han recibido premios en el Festival Internacional de Creatividad Cannes o en el Japan Media Arts Festival.