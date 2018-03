El Parlamento reclama más efectivos policiales en Campo de Gibraltar y nuevas infraestructuras

22/03/2018 - 19:28

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves una proposición no de ley (PNL) del PSOE-A en la que se insta a la Junta a reforzar la presencia de la policía autonómica en el Campo de Gibraltar, y a que demande al Gobierno central que con carácter permanente destine más efectivos de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a la zona y que realice una mayor inversión en medios de seguridad, para garantizar el cumplimiento de la ley.

La Cámara ha instado tanto a la Junta como al Gobierno central a que pongan en marcha las medidas necesarias en esa comarca para contribuir a la creación de empleo y a la estabilidad, garantizando ante todo la seguridad de la población frente a las mafias del narcotráfico o de la inmigración.

En cuanto a las peticiones a la Junta, el Parlamento demanda que se realicen inversiones, dentro de las competencias autonómicas, en infraestructuras necesarias para el desarrollo socioeconómico de la comarca, y que se ponga en marcha un programa para incentivar y fidelizar a los empleados públicos que desempeñan sus funciones en puestos de difícil cobertura con el objeto de garantizar la continuidad asistencial.

Otras demandas a la administración autonómica consisten en que la incentivación a las empresas e industrias del Campo de Gibraltar en sus programas de crecimiento, modernización, innovación y desarrollo empresarial y en sus planes de internacionalización; un programa específico de captación de inversiones que trabaje con los distintos sectores productivos y que active la promoción de los recursos que tiene la comarca, e inversiones en barriadas con problemas de rehabilitación y exclusión social.

De otro lado, se insta a la Junta a demandar al Gobierno central que declare la comarca del Campo de Gibraltar como Zona Fiscal Especial, con desgravaciones en impuestos, para que las empresas instaladas en esta zona puedan ser más competitivas.

También un Plan de incentivos empresariales que sea atractivo para las empresas que se instalen en la comarca; un Plan Especial de bonificaciones y/o subvenciones para las personas desempleadas procedentes de empleos en Gibraltar, bien bonificando las cuotas a la Seguridad Social, bien subvencionando la contratación indefinida de estas personas desempleadas, o incorporar en las negociaciones con la Unión Europea la necesidad de no realizar controles añadidos sobre las personas trabajadoras del Campo de Gibraltar que diariamente cruzan la verja para acudir a sus puestos de trabajo.

Otras reclamaciones consisten en que el Gobierno central ponga en marcha un plan especial de empleo para la comarca del Campo de Gibraltar que atenúe los efectos negativos del Brexit y que defienda la situación actual de los trabajadores españoles ante el Reino Unido, incluyendo los mecanismos legales necesarios para que la nueva situación no suponga en modo alguno una modificación en la forma de prestación de su actividad, especialmente en lo referente a sus permisos de trabajo, retribuciones, pensiones, atención sanitaria y seguridad social.

En defensa de la iniciativa, la parlamentaria socialista Rocío Arrabal ha puesto en valor los acuerdos alcanzados en el reciente encuentro que mantuvieron la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en San Telmo para abordar la situación de esta comarca gaditana. Ha dicho que esa reunión "ha marcado un antes y un después", y ha confiado en que el Ministerio "destine de manera permanente e inmediata los efectivos necesarios al Campo de Gibraltar".

Por el PP-A, Jacinto Muñoz ha resaltado que se habla de una comarca "con un potencial único" pero que, a pesar de eso, tiene un "alto índice de paro, un problema histórico con el contrabando y una situación difícil con la inmigración, la sanidad o la educación". Tras señalar la responsabilidad de la Junta por tener "el 85 por ciento de las competencias de aplicación en el territorio", ha pedido un plan de desarrollo "contundente y claro" frente a una iniciativa a la que "le falta contundencia y claridad en cuanto a las peticiones que se hacen a la Junta".

El diputado de Podemos Jesús Rodríguez ha indicado que muchos de los problemas del Campo del Gibraltar son históricos, fruto del "agravio de todos los gobiernos y de todos los colores". Ha mostrado su preocupación por la situación medioambiental de la comarca y, sobre la iniciativa, ha mostrado sus dudas sobre qué se quiere decir con convertir el Campo de Gibraltar como Zona Fiscal Especial.

Por parte de Cs, su portavoz parlamentario adjunto, Sergio Romero, ha pedido "autocrítica sobre lo que no se ha hecho" en el Campo de Gibraltar, donde "no se ha estado a la altura durante 30 años", y cuya situación es "fruto de la incapacidad del bipartidismo", así como de "falta de planificación, sensibilidad y anticipación, un fruto amargo que se están comiendo los ciudadanos" de la comarca, según ha apuntado Romero, que aunque ha valorado como "magnífica" la PNL del PSOE-A, ha indicado que los socialistas "han puesto el listón demasiado alto", lo que luego puede provocar "frustraciones".

Por último, la portavoz adjunta de IULV-CA, Inmaculada Nieto, ha saludado la iniciativa y ha dicho compartir con el PSOE-A "la necesidad de aunar esfuerzos desde todas las administraciones" para abordar la situación que atraviesa esta zona gaditana ante unos problemas que "no son nuevos y requieren de una solución coyuntural". No obstante, ha considerado que la iniciativa socialista recoge "promesas incumplidas por décadas y la dejación de los gobiernos central y autonómico, que no actúan con la diligencia debida" en esa comarca.