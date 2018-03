Cataluña. la cup rechaza el proyecto "autonomista" de turull y defenderá la movilización social por la independencia

22/03/2018 - 20:53

El portavoz de la CUP en el Parlamento de Cataluña, Carles Riera, rechazó este jueves el proyecto "autonomista" expuesto por el candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, y anunció que da por concluida la alianza con ERC y Junts Per Catalunya y defenderá la movilización social por la independencia y la república.

En el debate de investidura de Turull, Riera confirmó la abstención de los cuatro diputados de la CUP, que impide la elección del candidato como presidente de la Generalitat, denunciando lo que considera un "autonomismo regido por la sociovergencia" durante décadas.

Riera denunció que el Estado español "está podrido, da vergüenza, su intoxicación antidemocrática es un tópico en Europa", y Carles Puigdemont y Anna Gabriel dan testimonio de esa "deriva".

Los votos independentistas, aseguró, son "piedras en el estómago del Estado, no puede tragarlas" y reacciona "a garrotazos" aunque es "inútil que intenten pervertir la razón democrática". "El Estado está camino de la derrota", auguró, pero la CUP sigue denunciando a una dirección del soberanismo que no ha sido capaz de aportar el empuje de la gente "más combativa y más organizada de nuestro pueblo" al objetivo de construir la república independiente con una amplia base social.

"No podemos asumir programa político que nos proponen", dijo a los otros dos grupos independentistas, pero eso no es "un obstáculo definitivo", precisó, emplazando a Junts per Catalunya y a ERC a reivindicar el derecho de Carles Puigdemont y de Toni Comín a poder votar en el Parlament.

Riera precisó que la CUP entiende el discurso de Turull en clave "antirrepresiva" por su estrategia de defensa ante los tribunales, pero se trata de una exposición de un programa de investidura y hay que valorarlo como tal, y la realidad es que es "autonomista" y contiene propuestas neoliberales. No es un candidato republicano sino del PDECat, aseguró.

Anunció por ello que desde la CUP dan "por terminado el ciclo del proceso y las alianzas que se han dado" en los últimos tiempos, "pasamos humildemente a la oposición" en las calles y en las instituciones para construir "la república real" desde la movilización popular y la lucha social. "La unilateralidad y la desobediencia" son la única vía para construir la independencia y la república, sentenció.

