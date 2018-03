Exconsejero de Medio Ambiente avala el golf en Chamberí: "Es más de interés general un campo de golf que un helipuerto"

23/03/2018 - 12:48

Lamenta que empezaran las obras sin licencia pero "los particulares lo hacen con bastante frecuencia"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El exconsejero de Medio Ambiente durante el primer Gobierno de Esperanza Aguirre, Mariano Zabía, ha avalado este viernes la declaración de interés general de las obras de construcción de un campo de "prácticas" de golf en la zona verde del Tercer Depósito del Canal de Isabel II en el madrileño barrio de Chamberí y ha llegado a asegurar que "es más de interés general un campo de golf que un helipuerto".

Así lo ha manifestado el exresponsable regional de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio entre 2003 y 2007 en la sesión de esta mañana en la comisión de investigación sobre corrupción política en la Asamblea de Madrid, preguntado por las supuestas irregularidades en la construcción y gestión del campo de golf del Canal, que está siendo investigando por la Justicia en la trama Púnica sobre unas instalaciones que fueron declaradas ilegales y que están siendo derribadas actualmente por el Gobierno regional.

Mariano Zabía ha comenzado asegurando que "no fue necesario la declaración de impacto ambiental" en esa zona previa a la construcción del campo del golf porque "no había suelo que podía haber afectado y no había impacto hídrico porque el césped era artificial".

Respecto al modificado que se hizo en cuanto al proyecto inicial, que básicamente contempló cambiar el helipuerto planeado por el campo de prácticas de golf, el interviniente ha indicado que dicha modificación, del 38 por ciento, "no es un porcentaje extraordinario" y no es raro. "He hecho las obras del Reína Sofía, del Museo del Prado y sé lo que es un modificado, y un 40 por ciento no es demasiado. La legislación de contratos la están cambiando cada seis meses y no sabemos exactamente la legislación aplicable en ese momento", ha apuntado.

Mariano Zabía ha añadido que dicho modificado "puede parecer extraño, modesto" pero a su modo de ver, "con algunos elementos que realmente no hacían pensar que realmente se produciría ese bloqueo municipal".

INTERÉS GENERAL

El interrogatorio por parte de los diputados de la oposición al exconsejero de Aguirre se ha centrado en la declaración de interés general del proyecto de construcción del campo de golf en 2006, un mecanismo legislativo extraordinario aplicado por el Gobierno regional para iniciar el proyecto tras negarle la licencia el Ayuntamiento de Madrid gobernado entonces por Alberto Ruiz-Gallardón. La Justicia tumbó posteriormente la legalidad de dicha declaración regional.

Zabía ha manifestado que "lo de empezar las obras sin tener la licencia es bastante común" y actuó en la materia con la idea de que "no iba a ver problemas con el Ayuntamiento". "No es correcto que se empiece unas obras sin tener licencia pero los particulares lo hacen con bastante frecuencia... aunque no sea tan correcto ni normal, se hace con relativa frecuencia", ha reiterado.

También ha explicado que fue el Consejo del Gobierno quien instó a la declaración de impacto ambiental. "El Canal de Isabel II instó a la Secretaría General Técnica de la Presidencia para que promoviera la declaración de interés general. Yo no soy ni quien promueve ni quien la aprueba", ha apuntado. Y finalmente, ha detallado, que la declaración la aprobó finalmente el Consejo de Gobierno, del que se ha sentido "muy contento y feliz de formar parte de ese Gobierno a pesar de todo".

Zabía ha relatado que el entonces vicepresidente regional y presidente del Canal de Isabel II, Ignacio González, le llamó a principios de 2006 y le puso en antecedentes con todo lo que está pasando y le manifestó que de acuerdo "con la situación de bloqueo" a las obras por parte del Ayuntamiento se tenía que aplicar el artículo 161 de la Ley del Suelo para declararlas de interés general y así poder iniciar las obras sin la autorización del Ayuntamiento.

"A mí me traslada la solución ya pensada", ha admitido el exconsejero y entonces "en el segundo Consejo de Gobierno del año es cuando se plantea el asunto". "No sé si hubo un acuerdo entre Aguirre y González. Lo ignoro por completo", ha respondido a preguntas de los parlamentarios de la oposición.

El compareciente ha afirmado que "visto con retrospectiva y como opinión personal", le parece "más de interés general un campo de golf que un helipuerto". Y ha apuntado que la sentencia que anula dicha declaración dice que el proyecto "es indudablemente de interés general pero posteriormente añade que no obstante, no está suficientemente justificados dos aspectos, que son la constitución de tres pabellones para vestuarios, bares y cafeterías con alambrada". "Los intereses ocultos que hayan podido desvelarse a posteriori no los conocía y es evidente lo que sucedió", ha apostillado.

El interviniente, que fue también vicepresidente del Canal, ha considerado que si el Consistorio matritense "hubiese tenido una interpretación más benévola" de la ley, este proyecto "encajaba" en el Plan de Ordenación Urbanística de Madrid. "Con un buena interpretación de las normas, yo creo que había un margen y depende de cómo se interprete, creo que el margen existía", ha precisado.

SOBRE EL RECHAZO VECINAL

Zabía también ha discutido que hubiera un rechazo generalizado por parte de los vecinos al proyecto porque "el porcentaje de votos del PP en Chamberí en las elecciones autonómicas de 2007 fue de 68,8 por ciento. "Esto es casi búlgaro. Piénsenlo, si con eso se puede hablar de un rechazo realmente importante...", ha dicho a los diputados de la oposición.

El exconsejero ha rebatido que la mayoría de los vecinos quisiera un parque allí en vez de un campo de golf porque a su juicio "la gente necesita para acudir a los sitios unos atractivos y una prestación de servicios". "Además, juzgar los acontecimientos a toro pasado y diez años después es realmente sencillo. No había nada. Parecía un proyecto muy interesante para la Comunidad y la gente lo ha utilizado muchísimo y ha sido un enriquecimiento para el barrio. La gente no hay a pasear si hay un helipuerto pero en el fondo", ha asegurado.

Zabía ha reconocido que la Comunidad falló en comunicar las justificaciones del interés general y que "hubiese sido deseable que se hubiera llevado a un entendimiento con el Ayuntamiento", pero que él "no participó en esas conversaciones". También ha negado saber que en las adjudicatarios de la gestión del campo de golf hubiera empresas relacionadas con familiares de Ignacio González y que dio "credibilidad relativa" a este asunto tras leer una información de la revista Tiempo meses después.

Por último, el exconsejero de Medio Ambiente ha concluido que durante su intervención "no ha querido justificar nada", sino explicar lo sucedido desde la perspectiva de enero de 2007. "En estos 11 años ha habido muchos elementos que han reiterpretado la situación. He intentado contar lo mejor posible lo que paso. No creo haber justificado absolutamente nada", ha finalizado.