El plazo para la solicitud de plaza en las Escuelas Infantiles de Murcia se abrirá el 23 de abril

23/03/2018 - 12:51

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado este viernes la normativa para la admisión de alumnos en las Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Murcia para el curso escolar 2018/2019.

MURCIA, 23 (EUROPA PRESS)

El concejal Rafael Gómez ha informado que del 23 de abril al 11 de mayo estará abierto el plazo de solicitud de plaza para el curso 2018-2019 en las Escuelas Infantiles Municipales: E.I. San Roque en Algezares, E.I. Beniaján en Beniaján, E.I. La Ermita en La Alberca, E.I. La Paz en Murcia, E.I. El Lugarico en El Palmar, E.I. Nuestra Señora de la Fuensanta en Santiago El Mayor y E.I. Nuestra Señora de los Angeles en Sangonera la Verde.

La edad de los niños para los que se puede solicitar plaza es de tres meses a dos años (los nacidos entre el 1 de enero de 2016 y el 11 de mayo de 2018).

Las vacantes a cubrir para el próximo curso son de 300 plazas, que serán distribuidas en base al baremo establecido, que contempla la situación económica de la unidad familiar, la situación laboral de los padres, la existencia de hermanos en el centro, ser familia numerosa o monoparental, los estudios de los progenitores en el momento de la matriculación o situaciones de parto múltiple.

En caso de empate de puntuación se aplicarán, por orden, los siguientes criterios: en caso de aula nido, que trabajen ambos tutores; tener un hermano admitido en el proceso de selección; existencia de hijos menores de 6 años; proximidad al Centro del domicilio familiar o laboral; menor renta per cápita familiar; y orden de prelación de los solicitantes cuyo primer apellido empiece por la letra resultante del sorteo realizado por la Secretaría General para la Administración Pública para el año correspondiente.

Los interesados podrán recoger la documentación necesaria para la solicitud en cada una de las escuelas infantiles, así como en la página web 'www.escuelasinfantilesmurcia.es'.

La documentación presentada será cotejada por la Dirección del Centro, con el original correspondiente. La falsedad de documentos dará lugar a la no admisión y la no presentación de documentación dará lugar a la no valoración del baremo de admisión, o al establecimiento de la cuota máxima del Precio Público por la prestación del servicio de Escuelas Infantiles.