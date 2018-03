González asegura en la comisión de investigación de la Asamblea que no tiene "nada que esconder" y da su apoyo a Moix

23/03/2018 - 13:02

Defiende que el exfiscal es "un profesional como la copa de un pino" y que tiene "todo su respeto y reconocimiento"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha asegurado este viernes en la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea que no tiene "nada que esconder" respecto al caso de las instalaciones del tercer depósito del Canal de Isabel II y ha mostrado su total apoyo al exfiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix.

El que fuera también vicepresidente del Canal de Isabel II ha entrado a la comisión entre una nube de medios de comunicación y solamente acompañado de su hermana y diputada del PP de en la actual Legislatura, Isabel González, a diferencia de en su última comparecencia en la que le arroparon parlamentarios del Grupo Parlamentario Popular.

González ha decidido acogerse en un primer momento a su derecho de no declarar este viernes en la comisión de investigación de la Cámara regional por el caso de las instalaciones del tercer depósito del Canal de Isabel II, al ser una causa objeto de investigación judicial, pero ha recalcado que no tiene "nada que esconder ni en este caso ni en ningún otro".

"Esta cuestión está siendo sometida a investigación por parte del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional. Como esto está siendo objeto de esta investigación todas las preguntas que están dentro de la causa no las voy a contestar. En relación a este famoso tema del golf del Canal simplemente me remito a las comparecencias que he hecho en esta Cámara desde el año 2007, especialmente la que tuvo lugar en el año 2009 en la comisión de vigilancia de las contrataciones", ha lanzado nada más comenzar su comparecencia.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la comisión, César Zafra, ha manifestado que comprende que diga que se mire en "los archivos de atrás" pero las preguntas que se pueden hacer en estos momentos con la información con la que se cuenta. "Todo el mundo sabe lo que ha pasado, lo que no ha contado la prensa lo contaran los juzgados dentro de unos meses o de unos años", ha apostillado.

En el segundo turno, Zafra le ha preguntado a González si se arrepiente de algo de lo que ha hecho, a lo que éste ha contestado que habrá hecho "cosas mal" pero nunca ha hecho nada "con ningún ánimo de beneficio personal ni torticero" para él ni mucho menos para su familia.

DEFENSA DE MOIX

Desde Podemos, su portavoz Miguel Ongil le ha recordado a González que este, el caso de las instalaciones del Canal, es "uno de los casos que hemos tenido más claros y apabullantes que dejan entrever irregularidades". Durante su intervención, el diputado le ha preguntado sobre si él pudo influir en el nombramiento de Moix y sobre las actuaciones del mismo en el 'caso Lezo'.

González ha recordado que esta cuestión no tiene que ver con el tema a tratar en al comparecencia pero ha asegurado que "jamás" ha influido en el nombramiento de este fiscal. "Usted está insinuando que el señor Moix prevarica y a mí esto me parece muy grave. Lo está haciendo en sede parlamentaria pero si tiene usted alguna duda vaya a los tribunales. Que yo sepa no han ido a los tribunales a denunciarlo", ha defendido.

Asimismo, ha querido hacer un alegato a favor de Moix señalando que es "un profesional como la copa de un pino" que tiene todo su respeto y todo su reconocimiento por "la extraordinaria labor que hace". "Si usted no la tiene hágalo donde tenga que hacerlo, pero no es objeto de esta comparecencia", ha dicho.

Tras esto ha tomado la palabra la portavoz del PSOE Nani Moya que ha lanzado una batería de cuestiones sobre las instalaciones del tercer depósito del Canal. Ha recibido como respuesta el silencio del expresidente. A la salida de la comisión, González ha declinado hacer declaraciones ante los medios.