PSOE-A espera que el acuerdo en Andalucía sobre financiación sirva para "mover la conciencia" del Gobierno de Rajoy

23/03/2018 - 13:02

El PSOE-A ha confiado este viernes en que el acuerdo sobre financiación autonómica que ha salido del Parlamento andaluz sirva para "mover la conciencia" del Gobierno de Mariano Rajoy, de manera que active ya la negociación sobre este asunto.

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas, la secretaria de Formación y Nuevos Afiliados del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha puesto en valor que Andalucía ya cuente con una voz única en relación con la financiación autonómica, después de que el Pleno del Parlamento aprobara ayer, con los votos de PSOE-A, PP-A, Podemos e IULV-CA, el dictamen que fija la posición de la comunidad ante esta cuestión y que contó con el único rechazo de Ciudadanos (Cs).

Del Parlamento, según ha recalcado, ha salido un documento riguroso, "con fundamentos políticos y con rigor técnico" y ha lamentado que a Ciudadanos le haya "faltado autonomía" a la hora de poder defender a Andalucía.

Férriz ha insistido en que el PSOE-A está muy satisfecho por el amplio acuerdo alcanzado en la Cámara, ya que no era fácil en una materia como esta lograr un amplio consenso.

Ha confiado en que este acuerdo en Andalucía sirva "para mover la conciencia" del Gobierno central y para que Mariano Rajoy reconozca el esfuerzo que se ha hecho en esta comunidad para llevar una "voz única en defensa" de los intereses andaluces. Ha apuntado que, ante este debate, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, tiene "la fuerza" que le da ese acuerdo mayoritario del Parlamento.

Para Férriz, el Gobierno de Rajoy tiene que actuar cuanto antes e impulsar el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, porque ya está bien "de excusas, de marear la perdiz y de no hacer nada".

Asimismo, se ha mostrado convencida de que el documento de Andalucía también lo es para el resto de las comunidades, porque en él se defiende la igualdad de todos los ciudadanos vivan donde vivan. Ha insistido en que Andalucía está reclamando lo justo y lo que se merece y que no vuelva a ser "maltratada", porque a esta comunidad han dejado de llegar más de 5.000 millones de euros.

Férriz ha indicado que entiende que al PP no le guste que Andalucía esté demostrando que se puede gobernar de otra manera, pensando en las personas y garantizando los servicios públicos esenciales, pero eso no puede seguir siendo excusa para "maltratar y machacar" a esta comunidad.

De otro lado, ha criticado que el Gobierno central aún no haya autorizado la salida de Andalucía a los mercados financieros, cuando es una comunidad cumplidora con el déficit y paga la deuda, al tiempo que se está creando empleo y es líder en exportaciones. "¿Qué más hace falta para que nos traten de una manera justa?", según ha preguntado Férriz, quien ha insistido en que no se entiende que el Ejecutivo nacional aún no haya dado luz verde a esa autorización tras la solicitud de la Junta.