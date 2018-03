López afirma que como alcalde sufre las consecuencias de la época de Gabino de Lorenzo

23/03/2018 - 13:13

Agustín Iglesias Caunedo asegura que hay un antes y un después en Oviedo tras Gabino de Lorenzo

OVIEDO, 23 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, se ha referido este viernes a la dimisión del Delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo (PP). López ha afirmado que como alcalde está sufriendo las consecuencias "de la época de Gabino de Lorenzo". "No hay día que no aparezca alguna mina enterrada que me explota y que me está generando problemas importantes para la gestión", ha lamentado.

Al ser preguntado por los medios sobre el balance que hace del paso de Gabino de Lorenzo por el Ayuntamiento de Oviedo, Wenceslao López ha afirmado que "ha habido una época triunfal", pero ha matizado que "lo que eran triunfos son realmente catástrofes, como los 20 millones de euros del Calatrava".

Por su parte, la vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada, ha dudado sobre si la decisión de Gabino de Lorenzo puede estar relacionada con la próxima declaración del exconcejal de urbanismo, Alberto Mortera. "No sabemos si esta dimisión con premeditación y alevosía se debe a alguna cuestión que tenga que ver con esa declaración, pero es sorprendente su dimisión habida cuenta de que el 16 de abril declara Mortera". "La dimisión de Gabino de Lorenzo como Delegado de Gobierno, hecha con nocturnidad y alevosía, es bastante extraña", ha afirmado la portavoz de Somos.

Desde el Grupo Municipal IU, su portavoz, Cristina Pontón, ha afirmado que a partir de ahora "nos queda celebrar" la dimisión de Gabino de Lorenzo. "El balance por su paso por el Ayuntamiento no puede ser más nefasto, y más ahora en los que día tras día seguimos encontrando pufos, redes clienterales y cacicadas varias", ha señalado.

Luis Pacho, concejal del Grupo Municipal Ciudadanos, ha indicado que De Lorenzo será recordado "por sus claroscuros". "Gabino de Lorenzo es el paradigma de lo que fue la vieja política, que ya se ha acabado y está siendo sustituida por aire fresco, que es lo que necesita la ciudad", ha concluido Pacho.

REACCIÓN DE AGUSTÍN IGLESIAS CAUNEDO

El portavoz del grupo Municipal del PP, Agustín Iglesias Caunedo, también se ha referido a la dimisión del que fuera su antecesor al frente del Consistorio ovetense. "Hay un antes y un después en la historia de Oviedo. La historia pondrá en el lugar que se merece a De Lorenzo", ha afirmado.

Iglesias Caunedo ha recordado que Gabino de Lorenzo trajo a Oviedo "la integración ferroviaria", "la peatonalización", y que convirtió la ciudad "en una ciudad de Turismo y de Congresos". "El balance no puede ser más positivo", ha asegurado.

Como presidente del PP de Oviedo, Caunedo espera seguir contando con el apoyo del exdelegado de Gobierno y con su trabajo como militante del PP.