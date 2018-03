Asaja valora los efectos positivos de la lluvia pero pide a administraciones que hagan más infraestructuras

23/03/2018 - 13:23

El director general de Asaja-A, Vicente Pérez, ha valorado los efectos positivos de las lluvias de las últimas semanas sobre los cultivos en Andalucía pero ha pedido a las administraciones públicas que "no se relajen y sigan haciendo más infraestructuras, tanto nuevas como remodelando las existentes".

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, Pérez ha valorado las precipitaciones registradas, a las que ha calificado de "bendita lluvia", toda vez que "estábamos en una situación claramente extrema en los cultivos de secano y estábamos muy preocupados porque veíamos que la campaña de riego iba a ser complicada". Así, ha recordado que "los pantanos estaban bajo mínimos y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) había declarado ya estado de sequía y se estaban preparando los planes de sequía, por lo que la situación era angustiosa".

Pérez ha resaltado que con las lluvias caídas "los cereales se han recuperado y las reservas de agua se han recuperado", de forma que, según ha recordado, "estamos en Andalucía en un 58,85 por ciento de agua embalsada sobre la capacidad total, mientras que el año pasado era del 57,94 por ciento, hemos subido un punto por encima del año pasado".

Además, ha resaltado que "sigue entrando agua pues hay muchas escorrentías y ha nevado mucho".

Pérez ha reconocido que el temporal ha hecho daño, sobre todo en la costa de Huelva y Cádiz "aunque ahí ha hecho más daño el viento que el agua", y ha añadido que se han producido daños en cultivos de Cádiz y Granada "por mala gestión del agua". De esta forma, ha recordado que en Cádiz, el desembalse del pantano de Bornos, un embalse pequeño, "ha inundado 2.000 hectáreas en las zonas de Jerez de la Frontera y Jimena, al desembalsar cuando estaba al 90 por ciento y el río Guadalete llevaba mucha agua", lo cual ha causado "daños importantes".

Ha añadido que algo parecido ha ocurrido en el pantano de Cubillas, en la provincia de Granada, donde 1.200 hectáreas han resultado inundadas en la comarca de La Vega y Pinos Puente.

Asaja ha achacado esas incidencias en Cádiz y Granada a que "no se han hecho desembalses como se debían haber hecho".

La organización ha apuntado que en la provincia de Almería ha llovido menos y no ha habido grandes daños por viento, a lo que se añade el hecho de que "ha cogido mucha agua el Negratín y la cuenca del Segura ha cogido mucha agua, por lo que mejora el riego".

Asaja ha indicado que los efectos negativos del temporal no están valorados aún "pues todavía es pronto para cuantificarlos", pero ha valorado que "hay muchos efectos positivos de las lluvias, tanto en los cultivos de secano como en la dehesa, que de estar en una situación desesperada han cambiado totalmente".

No obstante, ha pedido a las administraciones que "no se vuelvan a relajar y sigan acometiendo infraestructuras, pues la sequía es algo cíclico". Ha citado como ejemplo el hecho de que en la provincia de Sevilla "desde que se hizo La Breña no se ha hecho nada".

"Las administraciones no deben parar de trabajar y deben hacer más infraestructuras, y mejorar las existentes", ha aseverado Pérez, quien cree que "debemos anticiparnos y seguir mejorando la gestión".

Sobre los próximos días, Pérez ha precisado que "va a llover poco en los próximos días, según las previsiones que tenemos, y los días son muy largos, por lo que la tierra se seca antes".