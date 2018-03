IU anuncia un "seguimiento estrecho" para que se cumpla en plazo la moción para la reindustrialización de Linares

23/03/2018 - 13:48

IU realizará un "seguimiento estrecho" para garantizar el cumplimiento, en el plazo de tiempo establecido para ello, de la moción que el Parlamento andaluz aprobó por unanimidad el pasado 14 de diciembre con propuestas en favor de la reindustrialización de Linares (Jaén) y su comarca.

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

Así lo ha anunciado el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, en declaraciones a los periodistas en el Parlamento andaluz junto al coordinador provincial de IU en Jaén, Francisco Javier Damas, y la coordinadora local de IU en Linares, Ana Manuela Jiménez, con quienes ha mantenido este viernes una reunión para evaluar el cumplimiento de dicha moción.

Antonio Maíllo ha subrayado que el Gobierno andaluz tiene "obligación" de cumplir la totalidad de puntos de la moción, y ha explicado que algunos de ellos "no necesitan desarrollo", como, por ejemplo, el que tiene que ver con el cumplimiento del Plan Linares Futuro acordado en el año 2011, y sobre el que "no hay que presentar nada en instituciones", según ha abundado.

Sobre otra cuestión que menciona la moción, relativa a la adecuación de las infraestructuras del Parque Empresarial Santana, Maíllo ha apuntado que el Gobierno andaluz "está anunciando que hay millones que va a dedicar a esa labor, pero no se ha ejecutado".

El líder andaluz de IU ha abogado por que la "tensión" generada "en el marco de una movilización más que justificada" permita que "no se olvide la necesidad de industrialización de una ciudad con el mayor paro de España", como es Linares, y que, cuando se pueda celebrar en el Parlamento un debate de control de la moción, se hayan cumplido "la mayoría de sus puntos".

Así las cosas, Maíllo ha señalado que IU va a "seguir haciendo un seguimiento más estrecho para que, en los tres meses que quedan de plazo para el cumplimiento de la moción, se haya ejecutado la mayoría" de puntos "cuando llegue al Parlamento" su evaluación.

Por su parte, el coordinador provincial de IU en Jaén, Francisco Javier Damas, ha reivindicado la necesidad de realizar "un seguimiento" sobre el cumplimiento de demandas "aprobadas en sede parlamentaria", así como ha considerado "fundamental" que se ponga en marcha "ya, de manera efectiva" y con "celeridad" la citada moción en una comarca asolada por el "paro" y el "abandono industrial".

Se trata de que esto "no se quede en un debate estéril de la presidenta, que anuncia que va a hacer algo y luego no hace nada", según ha abundado Damas, que ha subrayado que en la provincia de Jaén "se están yendo nuestros jóvenes porque no hay futuro", y el Gobierno de la Junta "no ha puesto en marcha" el Plan Linares Futuro aprobado en 2011.

Desde IU piden así que "se lleve a cabo lo que se está acordado", y por eso quieren "hacer un seguimiento" y "pedir explicaciones sobre cómo va la moción", según ha agregado el coordinador provincial, que ha indicado que la formación seguirá trabajando, desde el grupo parlamentario, "porque Jaén lo necesita, Linares lo necesita más que nunca, y ahora es el momento de dar el tirón de orejas para que se ponga en marcha lo aprobado en sede parlamentaria".

Finalmente, la coordinadora local de IU en Linares, Ana Manuela Jiménez ha recordado las movilizaciones que, en julio y septiembre del pasado año, sacaron a la calle a "los vecinos de Linares pidiendo empleo" ante su situación "de poco futuro", y ha insistido en reclamar el cumplimiento de lo recogido en la moción, entre lo que ha citado la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) y el referido Plan Linares Futuro, y ello teniendo en cuenta que Linares "ahora mismo es un desierto industrial en el que la gente tiene que irse porque no tiene futuro", según ha advertido.