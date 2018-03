Extenda y Landaluz organizan la promoción de 160 productos de 33 marcas en los centros Mercacenter de Andorra

23/03/2018 - 14:10

Un total de 33 firmas andaluzas participan desde este viernes en 'Sabores del Sur', una actividad de promoción de productos andaluces, con más de 160 productos, que se desarrollará hasta el 22 de abril en centros de la cadena de supermercados Mercacenter de Andorra, en una acción organizada por la Consejería de Economía y Conocimiento, a través de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, en colaboración con la Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía, Landaluz.

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

Según ha indicado Extenda en una nota, esta promoción, que ha inaugurado este viernes el presidente de Landaluz, Álvaro Guillén, en la sede del hipermercado River Centre Comercial de Merca Center en Sant Juliá de Loria, tiene como fin "promover los sabores de Andalucía en la principal cadena de distribución del Principado de Andorra e incrementar la visibilidad de los productos andaluces".

Extenda ha recordado que Andalucía lideró las ventas nacionales de productos agroalimentarios y bebidas al exterior en 2017, al registrar su mejor año en ventas y alcanzar los 10.937 millones de euros.

Así, esta acción "tiene un gran interés para las empresas andaluzas, muchas de las cuales han logrado, a través de su participación en la misma, convertirse en proveedores habituales de la principal cadena comercial del mercado andorrano, que promociona los productos andaluces en sus catorce centros".

La campaña incluye 160 productos, 40 de nueva incorporación a esta promoción,entre los que se encuentran frutos secos, preparados para paella, infusiones y productos bio. Extenda organiza esta acción desde hace nueve años, "con importante retorno económico para las marcas que en ella participan". La participación de Extenda en esta actividad estará cofinanciada en un 80 por ciento con fondos procedentes de la Unión Europea, con cargo al Programa Operativo Feder de Andalucía 2014-2020.

MERCACENTER

Mercacenter centra su acción en el Principado de Andorra y está presente ademásen los dos mercados de la frontera, tanto la española, como la francesa (El Pas de la Casa).

Este grupo, que tiene una posición de liderazgo comercial en Andorra, apuesta desde hace varios años por productos que forman parte de una filosofía de vida y de consumo más responsable, natural y seguro.

EMPRESAS PARTICIPANTES

De las empresas participantes en la promoción, ocho están radicadas en Sevilla(Ángel Camacho Alimentación, Artesanos Méndez, El Mesías, Frutos Secos San Blas,Industria Aceitunera Marciense, Jolca, Salysol y Sea Delight), seis en Córdoba (Bodegas Robles, Bodegas y Destilerías del Sur, Covap, Alcubilla 2000, Quesería La Sierra Subbética y Truefoods Ibérica) y cinco de Málaga (Gespipafri, Sola de Antequera, Triselecta, Ubago Group y Union Mels).

De la provincia de Cádiz participan cuatro empresas (Chávez y Clark, LegumbresPedro, Rives Distillery y Vinagres de Yema), también cuatro de Granada (AceitesEchinac, Aguas Lanjaron, Cervezas Alhambra y Al-Andalus Delicatessen), este mismonúmero de Jaén (Embutidos Carchelejo, Oleocampo, Coosur y Cooperativa Encarnación), una de Huelva (Dompal) y una de Almería (Luxeapers).

DATOS DE EXPORTACIONES ANDALUZAS

Según datos de Extenda, en 2017 Andalucía lideró las ventas nacionales deproductos agroalimentarios y bebidas en el exterior, al registrar el mejor de un año en la historia y alcanzar los 10.937 millones de euros. Esta cifra supone un incremento de las exportaciones del 9,2 por ciento respecto a 2016 y prácticamente uno de cada cuatro euros exportados por España (23,4 por ciento), un dato que coloca a la región por delante de Cataluña (21,3 por ciento) y de la Comunidad Valenciana (12,6 por ciento), que crecieron a un ritmo menor (4,7 por ciento y 3,1 por ciento, respectivamente) en el pasado año.

Extenda ha recordado que la diversificación de mercados forma parte fundamental de la estrategia de apoyo a la internacionalización del sector desarrollada por la Consejería de Economía y Conocimiento a través de Extenda, que ha realizado centenares de acciones vinculadas al sector agroalimentario y bebidas con la participación de 977 empresas andaluzas en 2017.

En cuanto a las empresas exportadoras agroalimentarias andaluzas regulares, en 2017 alcanzaron las 1.662 (97 firmas más) un 6,2 por ciento más que en 2016, lo que evidencia la consolidación del sector en los mercados internacionales.

Con estas cifras, el complejo agroalimentario andaluz "demuestra sucompetitividad en el mundo, aportando a la balanza comercial un saldo positivo de 6.572 millones de euros en 2017, que significa un 58 por ciento del superávit de este sector a nivel nacional (11.273 millones)".

PRODUCTOS, PROVINCIAS Y DESTINOS

Por productos, destacan las ventas en primer lugar del aceite de oliva, que con 2.961 millones de euros en ventas en 2017 (27,1 por ciento del total) alcanza un nuevo récord y crece un 16,8 por ciento respecto a 2016. Le siguen, en segundo lugar, con 2.897 millones, las hortalizas frescas y congeladas, con el 26,5 por ciento del total y una subida del 4,9 por ciento; y en tercero, las frutas frescas y congeladas, que suman 2.125 millones (19,4 por ciento del total) y una subida del 7,1 por ciento con respecto a 2016.

En 2017, todas las provincias experimentaron crecimientos en sus exportacionesagroalimentarias. Sevilla se alzó con el liderazgo con 2.759 millones (25,2 por ciento del total), presentando un crecimiento del 9,9 por ciento. Le sigue, con casi la misma cifra de ventas Almería, con 2.751 millones (25,2 por ciento del total) y un crecimiento del 5,6 por ciento. En tercer lugar está Huelva cuyas ventas se incrementaron en un 7,3 por ciento, alcanzando los 1.315 millones (12 por ciento del total).

Asimismo, Europa es el principal destino de las exportaciones andaluzas del sector de agroalimentario y bebidas, ya que en 2017 ocho de los diez primeros mercados fueron europeos. Además, el pasado año crecieron ocho de los diez primeros países.

Alemania fue el primer destino de las ventas andaluzas en 2017, con 1.639 millones, el 15 por ciento del total y un incremento del 3,6 por ciento con respecto a 2016; seguida de Italia, con 1.516 millones (13,9 por ciento) y un ascenso del 26,2 por ciento, el mayor de los diez primeros mercados en 2017; y Francia, con 1.370 millones (12,5 por ciento del total) y una subida del 9,9 por ciento, la tercera más alta entre los diez primeros países.

PROGRAMACIÓN 2018

Extenda ha diseñado numerosas acciones específicas para la promoción de estesector en 2018. Tras la ya celebradas muestras de Fruit Logistica, Bio Fach, Gulfood, Foodex, Natural Products Expo West, Winter Fancy Food, Expo Antad Alimentaria Mexico, ISM 2018 y Tavola, entre las principales acciones programadas para el agroalimentario en 2018, destaca la asistencia a otras ferias de gran importancia mundial como Sial 2018, Plma, Sial Canada, Food and Hotel Asia, Sial China, Foodex Saudi, Plma Chicago, Nordic Organic, Food and Hotel Corea, Cibus Iran Agrofood, Food and Hotel China, European Sea Food y Summer Fancy Food .

Además, las empresas andaluzas del sector pueden participar a lo largo del año en varias misiones directas agroalimentarias a países como Estados Unidos, China,Colombia, Brasil, Polonia, Kazakstán, India, Sudáfrica y Mozambique.